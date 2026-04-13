Медицинская информационная система КСАМУ от ИТ-Медицина работает на ОС «Альт»

«Базальт СПО» и «Медицина ИТ» подтвердили совместимость Комплексной системы автоматизации медицинского учреждения (КСАМУ) с операционными системами «Альт». Медицинские организации Ставропольского края и других регионов могут перевести рабочие места на российские программные продукты, в том числе с сертификатом ФСТЭК России. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

Корректность работы МИС КСАМУ с операционными системами «Альт СП» 10 (сертификат ФСТЭК России №3866) и «Альт Рабочая станция» 11 в среде WineHelper подтверждена двусторонними сертификатами.

МИС КСАМУ на базе операционных систем «Альт» может использоваться в медицинских организациях разного профиля и уровня и бесшовно встраивается в единую региональную систему с общей базой данных на основе российских решений. Наличие сертификата ФСТЭК России позволяет использовать «Альт СП» для критической информационной инфраструктуры (КИИ), обработки персональных данных, работы с конфиденциальной информацией и государственными информационными системами (ГИС).

В составе МИС КСАМУ: система поддержки принятия врачебных решений; электронные медицинские карты пациентов; данные медицинских исследований в цифровой форме; данные мониторинга состояния пациента с медицинских приборов; финансово-экономическая и статистическая информация.

Система работает в системах «тонкий» и «толстый» клиент, в том числе на неустойчивых каналах связи сети интернет. При построении единой системы для большого количества больниц все данные содержатся в региональной базе интегрированных электронных медицинских карт (ИЭМК). Это позволяет медицинским учреждениям обмениваться информацией, сохраняя контроль над информационной безопасностью.

МИС КСАМУ соответствует требованиям Приказа Министерства здравоохранения России от 24 декабря 2018 г. N 911н. В ней также реализованы учетные формы согласно требованиями приказа МЗ РФ № 530 от 5 августа 2022 г.

МИС КСАМУ включена в Единый реестр Минцифры (№ 3837), интегрирована с федеральными сервисами ЕГИСЗ: ФНСИ, ФЭР3, ИЭМК, РЭМД, ФРМР и ФРМО.

«Альт СП» — операционная система для серверов и рабочих станций со встроенными программными средствами защиты информации, сертифицированная ФСТЭК России.

«Альт Рабочая станция» — операционная система для компьютеров и ноутбуков с большим набором совместимых программ. Подходит для организации рабочих мест сотрудников.