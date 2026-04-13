«Мангазея Майнинг» переходит на новый уровень цифровизации закупок с B2B-Center

Одно из крупнейших золотодобывающих предприятий Забайкальского края «Мангазея Майнинг» расширило сотрудничество с B2B-Center (входит в электронную торговую платформу для бизнеса и государства B2B-РТС) для перехода на более зрелый уровень цифровизации закупок. В 2025 г. компания на 51% увеличила количество процедур на площадке, повысила качество данных в учетных системах. В 2026 г. создала персональный интернет-магазин (КИМ) для закупок собственных подразделений. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

«Мангазея Майнинг» сотрудничает с B2B-Center с 2018 г. В среднем в каждой процедуре участвуют семь поставщиков. Основные категории: запчасти для автотранспорта и спецтехники, горно-шахтное оборудование, модульные здания, кабели и электротехническая продукция, контрольно-измерительные приборы и автоматика, кадастровые работы, насосы, лабораторные приборы, посуда, мебель, шины, фильтры. Кроме того, «Мангазея Майнинг» размещает на площадке B2B-Center объявления о реализации неликвидов.

В 2026 г. «Мангазея Майнинг» на базе решения B2B-Center создала собственную систему быстрых закупок внутренними подразделениями — без тендеров. С помощью корпоративного интернет-магазина компания ускорит процессы и сможет эффективнее управлять поставщиками и ценами, а также бюджетом на приобретение стандартных товаров и услуг. На первом этапе в КИМ планируются закупки фильтров, оргтехники, инструмента и других категорий, для этого на электронной площадке уже отобраны проверенные поставщики, а сотрудники проходят обучение.

Все закупки компании проводятся по единому номенклатурному справочнику, диагностику которого провели специалисты B2B-Center, а нормализацию данных — команда «Мангазея Майнинг». Работа по приведению данных в порядок уже на этапе реализации начала приносить операционный эффект. Диагностика выявила системную проблему качества данных и ее прямое влияние на эффективность процессов. В результате проекта структурировано более 50% записей справочника, устранены дублирующие позиции и устаревшие единицы измерения, внедрены новые шаблоны ведения данных, настроены процессы проверки и контроля качества. В результате повысилась согласованность между подразделениями и сократились издержки за счет минимизации ошибок в закупочных операциях и отчетности.

«Мангазея Майнинг» постоянно совершенствует процессы, активно используя решения и сервисы B2B-Center, среди которых интерактивный дашборд руководителя с расширенной аналитикой закупок, проверка и оценка эффективности поставщиков, гибкие возможности сорсинга на базе обновленной электронной площадки B2B-Center — «Тендеры 2.0».

«В условиях роста производственных затрат нам было критически важно найти баланс между увеличением добычи и сдерживанием себестоимости. Эффективная система закупок — один из стратегических инструментов для этого. Многолетнее сотрудничество с отраслевым лидером, компанией B2B-Center, позволяет нам не только оптимизировать классический процесс на ЭТП, но и внедрять современные методы управления закупками с использованием ИИ и ML-технологий, BI-систем и дашбордов, оценки поставщиков», — сказала Ольга Федорова, директор по закупкам «Мангазея Майнинг».

«Мы более 20 лет на рынке b2b электронной торговли и хорошо понимаем экономический эффект от цифровизации закупок для бизнеса. У нас большая линейка продуктов от решения сквозной автоматизации B2B Altis до упрощающих работу сервисов, в том числе на основе искусственного интеллекта. Все это в связке с крупнейшей в отрасли базой поставщиков делает B2B-Center надежным технологическим партнером для сложных и масштабных задач. С «Мангазея Майнинг» компания работала по нескольким направлениям, решая комплексную задачу повышения эффективности закупочной функции крупного холдинга», — сказала Ольга Громкова, генеральный директор B2B-Center.