Исследование: более 70% школьников используют ИИ для подготовки к урокам по математике

Компания «Архитех ИИ» совместно с «Ассоциацией школьного кластера» провели исследование среди школьников с 5 по 11 класс из нескольких регионов России. 78% учеников ответили, что регулярно применяют ИИ в обычной жизни: для генерации картинок и поиска информации в парсерах. Об этом CNews сообщили представители «Архитех ИИ».

Тех, кто пользуется LLM для учебы, среди опрошенных 71%. Правда, в том, что с помощью искусственного интеллекта делают готовую «домашку» признались всего 20%, еще 22% применяют нейросети для дизайна рефератов и презентаций, 16,6% с помощью ИИ-чатов практикуются в изучении иностранных языков, 9,6% программируют с помощью нейронок. 35% опрошенных ответили, что используют ИИ для проверки своих ответов. При этом школьников, которые на 100% доверяют искусственному интеллекту оказалось всего 17%, большинство – более 60% учеников перепроверяют данные, предложенные нейросетями, если речь идет, например, о поиске информации в ИИ-парсерах, 21% используют ИИ как вспомогательный инструмент и не слишком доверяют предложенным нейросетью данным, тщательно проверяя все факты.

Топ-предметов, при подготовке к которым школьники используют искусственный интеллект, возглавляет математика (17,6%) - иностранный язык (10,4%), история (7,4%), биология (6,1%), русский язык (5,9%), информатика (5,7%), физика (5,6%), литература (4,9%), география (3,7%), химия (2,8%), обществознание (2,4%). В опросе приняли участие самые разные дети, от старшеклассников престижных математических школ до учеников среднего звена из обычных общеобразовательных учебных заведений.

«Массовая доступность нейросетей – это вызов для образования, но я бы не говорил, что ИИ «портит» знания школьников. Это исследование показывает важный тренд. Старая модель проверки знаний дает трещину, если школьник может сдать домашку, тест, реферат через ИИ, значит мы проверяли не знание, а умение воспроизводить шаблон. Важно менять подход глобально – научиться выстраивать у детей проектное мышление, способность аргументировать, защищать решение, работать в команде и применять знания на практике. В такой парадигме ИИ не разрушает знания, а усиливает их. Умение применять ML-модель – это уже базовый минимум для успешного трудоустройства. Именно поэтому мы внедряем в школах краткие курсы по азам применения вайбкодинга, где обучаем детей и их учителей основам безопасной работы с языковыми моделями, на сегодняшний день в программе поучаствовало более 20 школ из разных регионов России, – сказал Юрий Головко, директор по развитию разработчика платформы Kodik компании «Архитех ИИ».

«Как показало исследование, нейросети уже стали неотъемлемой частью современного образовательного процесса независимо от того, что мы об этом думаем! Однако их внедрение происходит преимущественно в виде стихийного процесса. Интересно, что, вопреки распространенному мнению о бездумном использовании подобных инструментов, школьники считают, что проявляют критическое отношение к результатам их применения. Этот подход открывает новые горизонты для позитивных изменений в образовании в контексте тех кардинальных изменений, которые уже вносит и будет вносить еще ИИ», – сказалАрхитех ИИ, исполнительный директор «Ассоциация школьного кластера», заслуженный учитель России.