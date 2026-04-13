Innostage Privileged Access Management вновь подтвердил совместимость с Astra Linux

Компания Innostage и «Группа Астра» подтвердили совместимость своих программных продуктов — системы управления привилегированным доступом Innostage Privileged Access Management (PAM) версии 1.4.1 и операционной системы Astra Linux Server версии 1.8. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Это уже второе подтверждение совместимости решений двух компаний, что свидетельствует об устойчивом технологическом партнерстве и готовности продуктов к совместному использованию в защищённой инфраструктуре предприятий.

Совместимость программных продуктов Innostage PAM версии 1.4.1 и Astra Linux Special Server версии 1.8 подтверждена протоколом совместных испытаний. Организации могут использовать проверенную связку продуктов без дополнительной адаптации, что сокращает сроки внедрения и повышает уверенность в безопасности эксплуатируемой инфраструктуры. Применение Innostage PAM в защищенной среде Astra Linux станет важным дополнением в стратегии комплексной киберзащиты организации.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
«Сегодня все больше организаций выстраивают защищенную ИТ-инфраструктуру на базе Astra Linux, и наша задача — обеспечить полный контроль и безопасное управление привилегированным доступом в этой среде. Подтверждение совместимости Innostage PAM с Astra Linux Server — важный шаг, который обеспечивает уверенность в надежности и бесшовной интеграции решений. Регулярное проведение совместных испытаний отражает системную работу по развитию продуктов и укреплению технологического партнерства», — сказал Никита Радионов, заместитель директора по продуктовому развитию Innostage.

«Операционная система Astra Linux изначально проектировалась с акцентом на безопасность: замкнутая программная среда (ЗПС) предотвращает запуск недоверенных приложений, мандатный контроль целостности (МКЦ) обеспечивает защиту системных компонентов от несанкционированных изменений, а мандатное управление доступа (МРД) определяет права доступа субъектов к объектам. Совместимость с Innostage PAM органично дополняет эти механизмы, позволяя заказчикам выстроить комплексную защиту — от уровня операционной системы до контроля действий привилегированных пользователей. В результате организации получают проверенную связку решений, которая минимизирует риск неавторизованного доступа к критически важным системам и упрощает выполнение требований регуляторов», — сказал Денис Кривошея, менеджер продукта Astra Linux Server «Группы Астра».

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

Конференция CNews «Строительные технологии будущего 2026» состоится 21 мая

Искусственный интеллект меняет подход к гибридной инфраструктуре — исследование Cloud.ru

Главный российский «убийца» Microsoft Office погряз в долгах. Чистые убытки выросли втрое, сотрудников под увольнение

Владимир Лидерман, «Сигма»: Энергетический рынок перешел к осознанному выбору зрелых импортонезависимых ИТ-решений

Российские разработчики разделили между собой суверенного «убийцу» SAP и миллиард рублей

Техника

Обзор моноблока MSI Modern AM273QP AI 1UM: искусственный интеллект в компактном корпусе

Лучшие роботы-пылесосы в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Показать еще

Наука

Совершенно новый класс миров — необычная планета с гигантским океаном магмы всего в 35 световых годах от нас

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света
Показать еще