Innostage Privileged Access Management вновь подтвердил совместимость с Astra Linux

Компания Innostage и «Группа Астра» подтвердили совместимость своих программных продуктов — системы управления привилегированным доступом Innostage Privileged Access Management (PAM) версии 1.4.1 и операционной системы Astra Linux Server версии 1.8. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Это уже второе подтверждение совместимости решений двух компаний, что свидетельствует об устойчивом технологическом партнерстве и готовности продуктов к совместному использованию в защищённой инфраструктуре предприятий.

Совместимость программных продуктов Innostage PAM версии 1.4.1 и Astra Linux Special Server версии 1.8 подтверждена протоколом совместных испытаний. Организации могут использовать проверенную связку продуктов без дополнительной адаптации, что сокращает сроки внедрения и повышает уверенность в безопасности эксплуатируемой инфраструктуры. Применение Innostage PAM в защищенной среде Astra Linux станет важным дополнением в стратегии комплексной киберзащиты организации.

«Сегодня все больше организаций выстраивают защищенную ИТ-инфраструктуру на базе Astra Linux, и наша задача — обеспечить полный контроль и безопасное управление привилегированным доступом в этой среде. Подтверждение совместимости Innostage PAM с Astra Linux Server — важный шаг, который обеспечивает уверенность в надежности и бесшовной интеграции решений. Регулярное проведение совместных испытаний отражает системную работу по развитию продуктов и укреплению технологического партнерства», — сказал Никита Радионов, заместитель директора по продуктовому развитию Innostage.

«Операционная система Astra Linux изначально проектировалась с акцентом на безопасность: замкнутая программная среда (ЗПС) предотвращает запуск недоверенных приложений, мандатный контроль целостности (МКЦ) обеспечивает защиту системных компонентов от несанкционированных изменений, а мандатное управление доступа (МРД) определяет права доступа субъектов к объектам. Совместимость с Innostage PAM органично дополняет эти механизмы, позволяя заказчикам выстроить комплексную защиту — от уровня операционной системы до контроля действий привилегированных пользователей. В результате организации получают проверенную связку решений, которая минимизирует риск неавторизованного доступа к критически важным системам и упрощает выполнение требований регуляторов», — сказал Денис Кривошея, менеджер продукта Astra Linux Server «Группы Астра».