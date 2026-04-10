В Курске трафик на образовательные ресурсы вырос более чем на треть

В 2026 г. в Курской области зафиксирован заметный рост трафика к профильным сайтам для подготовки к ЕГЭ. Это выяснили аналитики «МегаФона» на основе анонимного трафика пользователей. Учащиеся все чаще привлекают себе в помощники ИИ-инструменты для эффективности обучения и углубленного изучения предметов. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С началом весны курские школьники и их родители стали активно посещать интернет-платформы, где можно прокачать свои знания и потренироваться проходить тесты к госэкзамену. В марте мобильный трафик на образовательные ресурсы с тестовыми заданиями стал выше сразу на 34% по сравнению с январем.

Примечательно, что курские абитуриенты предпочитают тренироваться даже в выходные, в то время, когда в других регионах страны на уик-энд обычно приходится спад активности. К примеру, самым «горячим» днем для подготовки стала суббота 14 марта, на этот день пришлось почти 10% от всего месячного объема.

Особой популярностью у курян пользуются сайты, которые предоставляют дополнительные возможности. Например, подобрать будущую специальность с учётом баллов или увидеть расписание экзаменов. В тройку наиболее популярных у жителей региона входят «Вузопедия», «4ЕГЭ» и онлайн-школа «Вебиум».

Помимо этого, жители округа охотно пользуются площадками с поддержкой ИИ. Старшеклассники используют нейросети для того, чтобы сформировать индивидуальную программу обучения с акцентом на темы, которые требуют более детального изучения. Виртуальные помощники умеют придумывать интерактивные упражнения, дают обратную связь в реальном времени и адаптируются под особенности восприятия информации конкретным человеком. Среди пользователей в возрасте 14-17 лет чаще обращаются к нейросетям юноши — на них приходится 51%.

Интересно, что родители школьников заходят на образовательные ресурсы заметно чаще, чем будущие абитуриенты — более 37% пользователей принадлежат к возрастной категории 35-44 года.

«Цифровизация нашей жизни идет вперед, цифровая зрелось наших абонентов растет год от года, и рост интереса к новым инструментам, таким как новые образовательные платформы и искусственный интеллект – тому доказательство. Мы в этом процессе не стоим в стороне, а видим свою задачу в том, чтобы обеспечивать нашим жителям стабильный и высокоскоростной доступ к новым сервисам из любой точки области. Для этого в прошлом году мы построили и модернизировали более 170 телеком-объектов как в Курске, так и в отдалённых точках региона. Это наш вклад в будущее региона: надёжная связь сегодня — это фундамент для качественного образования и конкурентоспособности наших выпускников завтра», — сказал директор «МегаФона» в Курской области Алексей Постников.

