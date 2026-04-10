Связь выше уровня воды: больше 100 специалистов «Ростелекома» следят за состоянием цифровой инфраструктуры в условиях паводка в Пермском крае

Больше 100 специалистов компании «Ростелеком» круглосуточно контролируют состояние телеком-инфраструктуры в Пермском крае в условиях весеннего паводка. Команда филиала переведена в режим повышенной готовности для обеспечения бесперебойной связи жителей и организаций региона. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Половодье создает серьезные риски для сетей связи: на берегах рек возникают оползни, которые подтягивают за собой кабели и обрывают их. Дополнительную опасность представляют льдины и плывущие по реке деревья, способные повредить оптические линии.

Дмитрий Иванов, заместитель начальника центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пермскому краю: «Паводковая обстановка в регионе находится под контролем. Население в эвакуации не нуждается. Мониторинг уровня воды ведется круглосуточно. Силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций пребывают в постоянной готовности».

Заблаговременно сотрудники технического блока «Ростелекома» обследовали и укрепили более 70 кабельных шахт в зонах потенциального подтопления. Особое внимание уделено поддержанию бесперебойной связи на гидропостах и метеостанциях, которые играют важную роль в мониторинге уровня воды и прогнозировании паводков. Воздушные переходы кабельной инфраструктуры через реки находятся под усиленным наблюдением, а все значимые объекты связи оснащены системами автоматического оповещения для мгновенного реагирования на аварии.

Цифровизация

Ильдар Фахрутдинов, директор пермского филиала компании «Ростелеком»: «29 бригад технического блока полностью укомплектованы необходимым оборудованием: резервными кабелями, опорами и средствами индивидуальной защиты. Весь транспорт обеспечен топливом, а специалисты прошли дополнительный инструктаж. Сети связи компании надежно защищены: в случае сбоя сигнал автоматически перенаправляется по альтернативным линиям, что гарантирует непрерывность оказания услуг».

Для предотвращения аварийных ситуаций «Ростелеком» взаимодействует с региональным МЧС и органами местного самоуправления. Специалисты провайдера ежедневно в онлайн-режиме получают актуальные гидрологические прогнозы, что позволяет заранее корректировать маршруты патрулирования телеком-инфраструктуры и концентрировать ресурсы в зонах повышенного риска.

