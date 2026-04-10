Спутник RTU MIREA1: первый космический аппарат РТУ МИРЭА работает на орбите

RTU MIREA1 вышел на орбиту. Спутник протестирует незащищенные чипы и поможет студентам исследовать космос. Об этом CNews сообщили представители РТУ МИРЭА.

Специалисты РТУ МИРЭА разработали и в ноябре 2024 г. с космодрома Восточный вывели на орбиту свой первый спутник RTU MIREA1. Задача аппарата — помогать студентам учиться работать с космической техникой. Спутник фотографирует Землю, изучает верхние слои атмосферы и проводит эксперименты по межспутниковой связе с другим спутником — томским аппаратом TUSUR-GO. Проект позволяет студентам получать реальные навыки: от сборки спутника до приема и обработки его сигналов.

RTU MIREA1 создан в рамках проекта «Дежурный по планете» при поддержке Фонда содействия инновациям на платформе компании «Геоскан». Университет получил финансирование в 2022 г., а 5 ноября 2024 г. спутник отправился в космос на ракете «Союз-2.1б».

Спутник работает на солнечных батареях, умеет ориентироваться в пространстве с помощью специальных датчиков и моторчиков. На нем установлены два радиоканала: один для передачи простых команд и телеметрии, другой — для быстрой пересылки снимков и других данных. Позывной спутника - RS51S.

На борту три главных прибора. Первый — камера, которая снимает Землю. Качество снимков не очень высокое (одна точка на фото — это примерно 320 метров на местности), но этого достаточно, чтобы изучать облака или грубо определять, куда смотрит спутник. Второй прибор — приемник сигналов спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS. С его помощью изучается ионосфера — слой атмосферы, который меняется при землетрясениях, извержениях вулканов и влияет на распространение радиоволн. Третий прибор — передатчик для экспериментов со связью между спутниками.

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой
«Данные со спутника помогут студентам лучше понять радиотехнику на практике. Например, изучая ионосферу, которая чувствительна к разным природным процессам. Надеемся, что наши студенты и выпускники внесут свой вклад в эти исследования», — сказал Святослав Литвинов, кандидат технических наук, доцент кафедры радиоэлектронных систем и комплексов РТУ МИРЭА.

Спутник рассчитан на три года активной работы. Все это время студенты РТУ МИРЭА и радиолюбители всетй страны смогут принимать с него данные, анализировать снимки и изучать, как радиоволны проходят через атмосферу. Это первый собственный спутник университета, который готовит специалистов для космической отрасли. Также за спутником можно следить через открытые сервисы СОНИКС и SatNOGS.

«Мы готовим специалистов для космической промышленности, и запуск RTU MIREA1 — важный шаг в этом направлении. Студенты не просто изучают теорию, а работают с реальным спутником: принимают сигналы, обрабатывают снимки. Такие проекты повышают качество образования и интерес к инженерным профессиям», — сказал Станислав Кудж, ректор РТУ МИРЭА.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

