Спрос на Wi-Fi на вокзалах продолжает расти

Ключевые показатели работы публичной сети Wi-Fi на железнодорожных вокзалах и станциях в I квартале 2026 г. продемонстрировали значительный рост по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Оператором сервиса беспроводного доступа в интернет выступает АО «Компания ТрансТелеКом». Об этом CNews сообщили представители компании «ТрансТелеКом».

Совокупный объем скачанного трафика на вокзальной инфраструктуре за три месяца 2026 г. достиг 1717 ТБ. Это на 78% больше, чем в I квартале 2025 г.

Топ-5 по объему скачанных данных (ТБ): Краснодар – 28,2 ТБ; Брянск – 23,88 ТБ; Адлер – 23,54 ТБ; Ростов-Главный – 22,51 ТБ; МЦД Восточный – 17,68 ТБ.

«Рост числа подключений и скачанного трафика на вокзалах связан с увеличением пассажиропотока на южных и западных направлениях, а также с активным использованием Wi-Fi в ожидании поездов. Совместно с ОАО «РЖД» мы продолжаем расширять и модернизировать вокзальную инфраструктуру, чтобы соответствовать растущей нагрузке и запросам пассажиров», – сказал заместитель генерального директора АО «Компания ТрансТелеКом» по системной интеграции и цифровым платформам Константин Болтрукевич.

Проект по обеспечению беспроводным доступом в интернет на железнодорожных вокзалах и станциях реализуется ОАО «РЖД» совместно с АО «Компания ТрансТелеКом» с 2015 г. Для пассажиров услуга бесплатна. Чтобы воспользоваться ею, достаточно пройти несложную регистрацию – в дальнейшем система будет автоматически узнавать пользователя на любой подключенной к проекту локации, и повторная авторизация не потребуется.