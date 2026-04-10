С начала года количество ДТП по вине пользователей каршеринга в Москве снизилось на 12%

По данным «Делимобиля», за I квартал 2026 г. количество ДТП по вине пользователей снизилось на 12% по сравнению с аналогичным периодом 2025. При этом с января по март число аварий со столкновением двух и более автомобилей сократились на 7%, а наезды на препятствия – на 12%. Об этом CNews сообщили представители «Делимобиля».

«Делимобиль» развивает программу, направленную на повышение безопасности на дорогах и формирование культуры ответственного вождения. Компания внедряет инициативы, которые помогают снижать количество ДТП и нарушений.

В сервисе работает система рейтинга: в реальном времени фиксируется стиль вождения – скорость, резкие разгоны и торможения. Аккуратные водители получают преимущества – поездки для них стоят дешевле, а также появляется доступ к премиум‑авто. Рейтинг мотивирует пользователей соблюдать правила и ездить осторожнее. Дополнительно в сервисе работает специальная механика для проверки водителей перед началом аренды. Она не даёт водителям с плохой концентрацией совершать поездки. Тест на внимательность («алкоквиз») обычно появляется в приложении в вечерние и ночные часы.

Винченцо Трани – генеральный директор «Делимобиля», президент Итало-Российской торговой палаты: «Мы осознаем свою ответственность перед городом и людьми. «Делимобиль» – часть транспортной системы Москвы, и каждое наше решение отражается на водителях, пассажирах и пешеходах. Мы смотрим на роль каршеринга шире, чем просто возможность арендовать автомобили, поэтому активно работаем с городскими властями и регуляторами. Всё это позволяет снижать количество нарушений и делать город безопаснее для всех. Мобильность всегда связана с рисками, и управлять ими можно только через комплексные решения. Именно поэтому мы берём на себя ответственность – выстраивать правила, следить за их соблюдением и создавать условия, при которых аккуратное и ответственное вождение становится нормой».