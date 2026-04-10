Rutube обновил уровни авторов и запустил новый специальный раздел

Видеосервис Rutube сообщил о проведении ежеквартального обновления уровней для авторов. К очередному обновлению Rutube подготовил нововведение, которое станет полезным как для опытных и влиятельных блогеров, так и для начинающих авторов. На новой странице для авторов пользователи смогут моментально узнать свой текущий уровень, а также ознакомиться со всеми преимуществами, которые дает уровень.

В этом разделе есть полное описание условий для изменения уровней, а также привилегий, которые получает автор в случае повышения. Это поможет блогерам четко сформулировать свои текущие задачи и разработать долгосрочные планы с учетом целевых статистических показателей. Раздел также включает в себя информацию о всех программах помощи авторам, которую предоставляет Rutube. Здесь собраны советы по созданию и развитию своего канала, доступное объяснение правил публикации контента на платформе, а также знакомство с «Академией блогеров».

Система уровней Rutube позволяет авторам получать больше привилегий в зависимости от размера аудитории их блога. Всем авторам контента на Rutube присваивается уровень, отражающий категорию, к которой относится блог. Уровни имеют названия, отсылающие к разрешениям видео: «720», «1080», «2к» и «». Теперь авторы могут мгновенно увидеть свой уровень на новой странице для блогеров, а также ознакомиться с полезной для продвижения своего канала информацией.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/