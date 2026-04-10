«Ростелеком» завершил ключевой этап цифровой трансформации документооборота в УрФУ

«Ростелеком» на Урале совместно с «Турбо Облаком» объявили о завершении ключевого этапа цифровой трансформации документооборота в Уральском федеральном университете имени первого Президента России Б. Н. Ельцина (УрФУ). Сервис «Электронное личное дело» введен в опытную эксплуатацию на мощностях облачного провайдера. Теперь вся информация о студентах — от поступления до выпуска — доступна сотрудникам онлайн в защищенном контуре.

В проекте УрФУ задействованы отечественные технологии и средства защиты от «Ростелекома», включая российские алгоритмы шифрования каналов связи. В свою очередь «Турбо Облако» взяло на себя ответственность за долговременное хранение электронных дел, позволив университету сконцентрироваться на образовательных задачах.

Облачная платформа на базе дата-центров «РТК-ЦОД» уровня Tier III гарантирует не только физическую сохранность данных, но и строгое соответствие требованиям безопасности при работе с конфиденциальной информацией. По данным аналитиков, 46% вузов уже используют подобные технологии. Облака перестали быть просто хранилищем: они превратились в среду для ресурсоемких задач, включая искусственный интеллект. Проект университета выделяется тем, что облако используется не для архива, а для оперативного управления персональными данными студентов.

Сейчас завершается настройка защиты рабочих мест пользователей. В ближайших планах — переход на электронные заявления, которые студенты смогут подавать через личный кабинет без визита в деканат. Совокупность внедренных решений повышает качество обслуживания, снижает административные издержки и ускоряет обработку запросов.

Александра Исхизова, директор по работе с корпоративным и государственным сегментами «Ростелекома» на Урале, сказала: «Облака становятся универсальным стандартом — как для рутинного администрирования, так и для передовых научных исследований. И судя по динамике, в ближайшие годы доля вузов, которые делают ставку на такую инфраструктуру, продолжит расти — особенно в сегменте задач, связанных с искусственным интеллектом. Университеты приходят к нам не только за хранением, но и за готовой средой для быстрого развертывания ИИ-сервисов: от автоматического распознавания документов до прогнозирования успеваемости. Виртуальная инфраструктура позволяет вузам не покупать дорогое оборудование, а сосредоточиться на главном — образовании и исследованиях».

Александр Обухов, генеральный директор компании «Турбо Облако», отметил: «Участие в проекте УрФУ отражает важный сдвиг в запросах высшей школы. Облака перестали быть просто удаленным архивом — сегодня это доверенная среда для работы с чувствительными данными в реальном времени. "Электронное личное дело" объединяет десятки тысяч записей, к которым нужен мгновенный и при этом абсолютно защищенный доступ. Инфраструктура "Турбо Облака" решает эти задачи комплексно. По сути, университет получает не просто виртуальные мощности, а готовый аттестованный контур, внутри которого можно спокойно развивать цифровые сервисы. Уверен, что опыт УрФУ задаст ориентир для других вузов, готовых перейти от экспериментов к полноценной облачной трансформации».

Алексей Сысков, директор по ИТ УрФУ, сказал: «Обработка и хранение данных в облачном пространстве существенно повысили эффективность нашей повседневной работы и разгрузили архивы. Новая система не только экономит время и ресурсы, но и открывает перспективы для внедрения дополнительных ИИ-решений в образовательный процесс. Защита и сохранность личной информации студентов гарантированы благодаря надежной инфраструктуре "Ростелекома"».

Помимо технологического сотрудничества, УрФУ проводит и методологическое взаимодействие с другой дочерней организацией «Ростелекома» – ИТ-школой РТК. Реализуемые программы помогают повысить качество подготовки специалистов, соответствующих современным требованиям рынка, и стимулируют развитие профессиональных стандартов. В конце прошлого года «Ростелеком» назначил ИТ-школу РТК уполномоченной организацией для сотрудничества с вузами по всей стране.