«Ростелеком» запускает акселератор ИИ-решений для поддержки российских стартапов

Цифровой кластер «Х.Технологии» «Ростелекома» представил новый проект — акселератор ИИ-решений. Акселератор станет поддержкой наиболее эффективных и талантливых команд разработчиков в масштабировании решений до федерального уровня. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

При отборе стартапов эксперты «Ростелекома» будут ориентироваться на два основных критерия: практическая эффективность и доказанная полезность предлагаемого решения, а также юридическая и технологическая готовность компании к масштабированию деятельности.

Дмитрий Рейдман, вице-президент, директор подразделения по развитию цифрового бизнеса «Х.Технологии» «Ростелекома»: «Сегодня в России действует около тысячи стартапов, которые занимаются разработкой решений в области искусственного интеллекта. При этом заказчиков уже не интересует хайп вокруг ИИ, они ориентированы на реальные результаты. Проект, который запускает кластер «Х.Технологии», поможет найти и выявить перспективные решения, способные принести существенную практическую пользу. В рамках этой работы мы также сформируем специализированную карту ИИ-решений с классификацией по направлениям. Такой подход поможет бизнес-заказчикам быстро найти релевантные ИИ-решения, оценить их потенциал, получить точную информацию о разработчиках и выбрать инструменты, соответствующие их стратегии развития».

