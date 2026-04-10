Разделы

Безопасность
|

Positive Technologies: 80% целевых фишинговых атак начинаются с почты

По данным исследования Positive Technologies, в 2025 г. злоумышленники использовали электронную почту в 80% киберпреступлений, начинавшихся с применения социальной инженерии. Кроме того, зафиксировано 70% случаев доставки вредоносного ПО через этот канал связи. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

При этом фишинговые письма выступали лишь одним из элементов сложной схемы атакующих. Более того, фишинг активно трансформируется в технологичную сервисную индустрию phishing as a service (PhaaS). Это создает для бизнеса еще больше киберугроз и, как следствие, приводит к миллиардным убыткам ежегодно.

Уже много лет фишинг является основным способом проникновения во внутреннюю сеть компаний. Только за прошлый год было предотвращено 554 млн попыток перехода по фишинговым ссылкам и заблокировано 144 млн вредоносных вложений. За последнее время также многократно увеличилось и количество публикаций о продаже фишинговых услуг — 70% от общего количества объявлений, связанных с рынком PhaaS.

Электронная почта остается предпочтительным инструментом для доставки вредоносной нагрузки в инфраструктуру жертвы. Во-первых, пользователь с высокой вероятностью откроет письмо и его содержимое, думая, что получил его от доверенного источника. Во-вторых, почта позволяет доставлять файлы различных типов: архивы, документы, QR-коды и HTML-вложения. В-третьих, злоумышленники маскируют вредоносную нагрузку внутри многоступенчатых контейнеров, что затрудняет ее обнаружение традиционными средствами защиты. В-четвертых, использование взломанных легитимных почтовых аккаунтов делает письма реалистичными и повышает доверие получателей.

«Современная атака не ограничивается самим письмом. Даже если сообщение выглядит правдоподобно и успешно проходит первичную проверку, вредоносная логика может проявиться в дальнейшей цепочке событий: в действиях пользователя, в перехвате сессий после многофакторной аутентификации и в динамическом контенте. Поэтому защита должна быть многоступенчатой и охватывать весь жизненный цикл угрозы», — сказал Артем Белей, старший аналитик группы международной аналитики Positive Technologies.

Индустрия phishing as a service переходит к развитой рыночной экономике: предложение доминирует над спросом. При этом стоимость услуг продолжает увеличиваться: медианная цена объявлений за последние два года выросла с $125 до $500. Предлагаются как комплексные фишинговые решения под ключ, так и отдельные компоненты: панели управления атаками, механизмы обхода систем защиты, готовые шаблоны для проведения атак и инструменты автоматизации всего процесса.

Объявления о таких услугах размещаются преимущественно в мессенджерах: на их долю приходится 12% публикаций. Там же в основном происходит коммуникация между заказчиками и исполнителями. Еще 8% объявлений распределяются между почтовыми сервисами и криптовалютными платформами.

Эксперты прогнозируют дальнейшую эволюцию рынка PhaaS. Тесная интеграция фишинговых услуг с другими сегментами киберпреступной деятельности создаст еще более сложные и трудно обнаруживаемые угрозы. Злоумышленники будут активнее применять искусственный интеллект для подготовки и проведения атак, предлагая готовые сценарии под конкретные задачи, а также инструменты быстрой адаптации под блокировки и защитные механизмы. Кроме того, будет развиваться монетизация скомпрометированных данных: каждая успешная атака может стать источником долгосрочного дохода для злоумышленников.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста

Бизнес на блокировке банковских переводов принес «Ростелекому» полмиллиарда рублей

Киберразведка, которая защищает бизнес: обзор нового российского решения

Microsoft переизобрела спам. Пользователей OneDrive завалило сотнями приглашений в облака с чужими файлами и папками

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

В США в 2025 году убытки от ИТ-преступлений достигли рекорда в $21 млрд

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/