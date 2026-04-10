Positive Technologies: 80% целевых фишинговых атак начинаются с почты

По данным исследования Positive Technologies, в 2025 г. злоумышленники использовали электронную почту в 80% киберпреступлений, начинавшихся с применения социальной инженерии. Кроме того, зафиксировано 70% случаев доставки вредоносного ПО через этот канал связи. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

При этом фишинговые письма выступали лишь одним из элементов сложной схемы атакующих. Более того, фишинг активно трансформируется в технологичную сервисную индустрию phishing as a service (PhaaS). Это создает для бизнеса еще больше киберугроз и, как следствие, приводит к миллиардным убыткам ежегодно.

Уже много лет фишинг является основным способом проникновения во внутреннюю сеть компаний. Только за прошлый год было предотвращено 554 млн попыток перехода по фишинговым ссылкам и заблокировано 144 млн вредоносных вложений. За последнее время также многократно увеличилось и количество публикаций о продаже фишинговых услуг — 70% от общего количества объявлений, связанных с рынком PhaaS.

Электронная почта остается предпочтительным инструментом для доставки вредоносной нагрузки в инфраструктуру жертвы. Во-первых, пользователь с высокой вероятностью откроет письмо и его содержимое, думая, что получил его от доверенного источника. Во-вторых, почта позволяет доставлять файлы различных типов: архивы, документы, QR-коды и HTML-вложения. В-третьих, злоумышленники маскируют вредоносную нагрузку внутри многоступенчатых контейнеров, что затрудняет ее обнаружение традиционными средствами защиты. В-четвертых, использование взломанных легитимных почтовых аккаунтов делает письма реалистичными и повышает доверие получателей.

«Современная атака не ограничивается самим письмом. Даже если сообщение выглядит правдоподобно и успешно проходит первичную проверку, вредоносная логика может проявиться в дальнейшей цепочке событий: в действиях пользователя, в перехвате сессий после многофакторной аутентификации и в динамическом контенте. Поэтому защита должна быть многоступенчатой и охватывать весь жизненный цикл угрозы», — сказал Артем Белей, старший аналитик группы международной аналитики Positive Technologies.

Индустрия phishing as a service переходит к развитой рыночной экономике: предложение доминирует над спросом. При этом стоимость услуг продолжает увеличиваться: медианная цена объявлений за последние два года выросла с $125 до $500. Предлагаются как комплексные фишинговые решения под ключ, так и отдельные компоненты: панели управления атаками, механизмы обхода систем защиты, готовые шаблоны для проведения атак и инструменты автоматизации всего процесса.

Объявления о таких услугах размещаются преимущественно в мессенджерах: на их долю приходится 12% публикаций. Там же в основном происходит коммуникация между заказчиками и исполнителями. Еще 8% объявлений распределяются между почтовыми сервисами и криптовалютными платформами.

Эксперты прогнозируют дальнейшую эволюцию рынка PhaaS. Тесная интеграция фишинговых услуг с другими сегментами киберпреступной деятельности создаст еще более сложные и трудно обнаруживаемые угрозы. Злоумышленники будут активнее применять искусственный интеллект для подготовки и проведения атак, предлагая готовые сценарии под конкретные задачи, а также инструменты быстрой адаптации под блокировки и защитные механизмы. Кроме того, будет развиваться монетизация скомпрометированных данных: каждая успешная атака может стать источником долгосрочного дохода для злоумышленников.