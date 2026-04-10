«М.видео» начинает продажи белорусского ноутбука H-Book IPK4

«М.видео» объявляет о старте продаж белорусского ноутбука H-Book IPK4. Новинка уже доступна в магазинах «М.видео» и «Эльдорадо», на сайте и в мобильном приложении по цене от 79 999 руб. Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Руководитель категории «Ноутбуки» компании «М.видео» Кирилл Исаев: «Мы рады объявить о старте продаж белорусского ноутбука H-Book IPK4 в «М.видео». Считаем, что гаджет станет востребованным благодаря сбалансированному сочетанию цены и характеристик, а также высокой мобильности. Отдельно отметим дизайн устройства — трендовый оранжевый цвет выгодно выделяет ноутбук на фоне большинства классических решений на рынке и делает его отличным выбором для пользователей, которые ищут стильное и производительное устройство».

H-Book IPK4 выполнен в компактном корпусе толщиной около 15,95 мм и представлен в ярком оранжевом цвете, который выделяет устройство среди классических решений на рынке.

Вес ноутбука составляет 0,97 кг. Корпус выполнен из прочного и легкого магниево-алюминиевого сплава.

Устройство оснащено 14-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением Full HD.

Линейка включает две конфигурации с актуальными процессорами Intel: Core i5-13500H с частотой до 4,7 ГГц и Core Ultra 5 115U.

Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, встроенной памяти — 512 ГБ SSD.

Ноутбук оснащен широким набором интерфейсов: HDMI для подключения внешних дисплеев, USB 3.2 и три порта USB Type-C для подключения периферии и зарядки устройств. Есть поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.

Емкость аккумулятора емкостью – 5195 мАч.