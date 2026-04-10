МТС проанализировала космические предпочтения нижегородцев в кино, литературе и музыке

Аналитики онлайн-кинотеатра «Кион», книжного сервиса «Кион Строки» и стриминга «Кион Музыка» (входят в группу компаний МТС) ко Дню космонавтики проанализировали, какой контент на космическую тематику пользователи из Нижегородской области смотрели, читали и слушали с 1 октября 2025 г. по 31 марта 2026 г., и выяснили, какие фильмы, книги и треки оказались самыми востребованными. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым популярным фильмом космической тематики среди жителей Нижегородской области по данным онлайн-кинотеатра «Кион» стала российская научно-фантастическая драма «Мира» (12+). Главный герой картины, космонавт, пытается спасти дочь на Земле от метеоритного дождя. Следом в рейтинге идут научная фантастика «Падение Луны» (16+), драма «За пределами Вселенной» (12+), триллер «Гравитация» (12+) и комедия «Папа, не звезди!» (12+). Интерес пользователей к таким проектам показывает устойчивый спрос на истории о космосе — от зрелищной фантастики и космических катастроф до сюжетов о будущем, межпланетных путешествиях и мечте о полете.

В читательских предпочтениях нижегородцев заметен интерес к книгам о звездном небе, устройстве Вселенной и основах астрономии. Топ популярных «космических» произведений, по данным «Кион Строки», возглавил «Путеводитель по звездному небу» Стюарта Аткинсона (12+). Второе место занимает «Тайны звездного неба» Владимира Сурдина (12+), а замыкает тройку «Как устроена Вселенная?» Кэрол Стотт (12+).

По данным анализа прослушивания «космических» треков на «Кион Музыка», в тройку самых популярных музыкальных композиций в Нижегородской области вошли «Комета» Jony, «Внеорбитные» Юлианны Карауловой и «Гагарин» Mia Boyka.

Екатерина Аристакесян, «СберЗдоровье»: Главный вызов в цифровом здравоохранении — это поиск баланса между развитием сервисов и требованиями к защите данных
Другие материалы рубрики

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

2ГИС починил навигацию в России. Теперь она работает даже там, где глушат GPS и ГЛОНАСС

70% компаний не измеряют реальную экономию в закупках: данные исследования

Российских фанатов iPhone оставили без «Телеги». Нашумевшая замена Telegram по-тихому исчезла из App Store

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?

Власти хотят ввести единую цену товаров для онлайн-магазинов и ритейла, не учитывающую скидки и бонусы

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 5: эволюция шумоподавления и звука

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
