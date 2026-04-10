МТС проанализировала космические предпочтения нижегородцев в кино, литературе и музыке

Аналитики онлайн-кинотеатра «Кион», книжного сервиса «Кион Строки» и стриминга «Кион Музыка» (входят в группу компаний МТС) ко Дню космонавтики проанализировали, какой контент на космическую тематику пользователи из Нижегородской области смотрели, читали и слушали с 1 октября 2025 г. по 31 марта 2026 г., и выяснили, какие фильмы, книги и треки оказались самыми востребованными. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самым популярным фильмом космической тематики среди жителей Нижегородской области по данным онлайн-кинотеатра «Кион» стала российская научно-фантастическая драма «Мира» (12+). Главный герой картины, космонавт, пытается спасти дочь на Земле от метеоритного дождя. Следом в рейтинге идут научная фантастика «Падение Луны» (16+), драма «За пределами Вселенной» (12+), триллер «Гравитация» (12+) и комедия «Папа, не звезди!» (12+). Интерес пользователей к таким проектам показывает устойчивый спрос на истории о космосе — от зрелищной фантастики и космических катастроф до сюжетов о будущем, межпланетных путешествиях и мечте о полете.

В читательских предпочтениях нижегородцев заметен интерес к книгам о звездном небе, устройстве Вселенной и основах астрономии. Топ популярных «космических» произведений, по данным «Кион Строки», возглавил «Путеводитель по звездному небу» Стюарта Аткинсона (12+). Второе место занимает «Тайны звездного неба» Владимира Сурдина (12+), а замыкает тройку «Как устроена Вселенная?» Кэрол Стотт (12+).

По данным анализа прослушивания «космических» треков на «Кион Музыка», в тройку самых популярных музыкальных композиций в Нижегородской области вошли «Комета» Jony, «Внеорбитные» Юлианны Карауловой и «Гагарин» Mia Boyka.