«МегаФон» усилил покрытие на участке Чуйского тракта

«МегаФон» установил современное телеком-оборудование в селе Камлак, обеспечив покрытие сети и в населенном пункте, и на участке одной из самых красивых дорог мира – Чуйском тракте. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село Камлак, где проживает около 550 человек, протянулось на три километра вдоль Чуйского тракта. Поток туристов здесь постоянно растет, как и объем интернет-трафика, который они расходуют. Чтобы разгрузить сеть и расширить покрытие, специалисты компании возвели базовую станцию.

В зону действия оборудования вошли жилые дома, кафе, магазины и отели. Телеком-оборудование работает в нескольких частотных диапазонах 4G, что позволяет обеспечить связь на высоких скоростях для большого количества абонентов. Согласно замерам специалистов, максимально доступная скорость мобильного интернета достигает в селе 60 Мбит/с.

«Территория хорошо охвачена нашей сетью, ведь это популярное место у путешественников. Из этой точки они могут отправится к природным памятникам или достопримечательностям, часть из которых находятся в пешей доступности. Благодаря достаточному количеству базовых станций здесь отсутствуют «мертвые зоны», а нагрузка на сеть снижается — абоненты могут легко переключаться между ними для стабильного соединения. Новое оборудование сделает пребывание в этих местах еще комфортнее: пользователи смогут фотографировать красивые виды, записывать сторис и делиться контентом с близкими через социальные сети. Кроме того, туристы всегда смогут обратиться за помощью или сориентироваться на местности с помощью навигаторов и других мобильных приложений», — отметила директор «МегаФона» в Республике Алтай и Алтайском крае Мария Занько.