«МегаФон» улучшил качество связи на участке федеральной автотрассы Кострома-Пермь

Водители могут с комфортом пользоваться навигатором, а пассажиры — общаться в мессенджерах и смотреть видео в онлайн-режиме на скорости до 45 Мбит/с на костромском участке автомагистрали Р-243 «Кострома-Пермь». Инженеры оператора ввели в эксплуатацию новые телеком-объекты в районе от Судиславля до Поназырево. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

С начала года «МегаФон» провел работы на сети и ускорил мобильный интернет в населенных пунктах Сорож, Островское, Якимово, Макарьев, Зебляки и Поназырево, расположенных на федеральной автодороге Р-243. Строительство объектов связи рядом с автомагистралью позволило автолюбителям и пассажирам пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. Спрос на высокие скорости интернета подтверждает и увеличившийся здесь объём интернет-трафика. Только за первый квартал текущего года на этом участке федеральной автотрассы пользователи скачали на 14% больше данных, чем в прошлом году.

Увеличение объема передачи данных стало возможным благодаря современному телеком-оборудованию, работающему в низкочастотном диапазоне. Особенности этого диапазона позволяют распространяться радиосигналу на большие расстояния, что идеально подходит для покрытия больших сельских территорий в Костромской области.

«Мобильная связь в таком значительном по площади регионе необходима для обеспечения безопасности, оперативного вызова экстренных служб, навигации и доступа к интернету в пути. Устойчивое покрытие 4G позволит водителям пользоваться картами, вызывать помощь при поломках или ДТП, а также оставаться на связи в удаленных районах», — сказал Александр Мартынов, директор «МегаФона» в Костромской области.

Кроме костромичей, основной костяк транспортного потока среди клиентов «МегаФона» составили автолюбители из Москвы: на их долю пришлось более 35% трафика. В тройку лидеров вошли также кировчане и нижегородцы.