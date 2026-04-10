«МегаФон»: астраханские школьники стали активнее готовиться к экзаменам

Старшеклассники из Астраханской области более настроены на успешную сдачу ЕГЭ, чем их прошлогодние предшественники. В 2026 г. мобильный трафик на сайты, помогающие тренироваться в решении тестов, суммарно вырос на 33%, посчитали аналитики «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

К подготовке к ОГЭ и ЕГЭ учащиеся местных школ подходят ответственно и уже с сентября начинают выполнять на специализированных сайтах пробные варианты экзаменов, смотреть видеоуроки и изучать необходимые темы. Пик подготовки приходится на май‑июнь. Вместе с тем, в январе‑марте 2026 г. передача данных на учебных порталах в Астрахани увеличилась на 33% относительно аналогичного периода 2025 г.

Больше всего обучающиеся занимаются по понедельникам и средам — на эти дни приходится больше половины трафика. Временем отдыха от интернет-занятий для большинства астраханских выпускников стала суббота.

В списке часто посещаемых сайтов как государственные, так и коммерческие платформы. В топ‑3 вошли сайт Федерального института педагогических измерений, Открытый банк заданий ЕГЭ и «Турбоподготовка». Будущим абитуриентам интересны уроки с преподавателями, справочная информация по вузам и помощь в выборе профессии, а также тестовые экзаменационные задания.

Кроме того, школьники в Астраханской области все чаще пользуются интернет-площадками с поддержкой ИИ. Здесь и популярные многопрофильные ресурсы, и те, что помогают готовиться в формате самообучения. Доля старшеклассников в возрасте 14‑17 лет, обращающихся за помощью к нейросетям, составила 13%.