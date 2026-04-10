Каждый третий сотрудник переходит по фишинговой ссылке

ИБ-специалисты «Обит» регулярно организуют в компаниях проекты по имитации фишинговых атак и тестированию осведомленности сотрудников. Сценарии таких проверок максимально приближены к реальным: письма маскируются под уведомления от технической поддержки, заявки от внутренних сервисов, сообщения о смене пароля и финансовые операции. Об этом CNews сообщили представители «Обит».

Согласно внутренним данным «Обит» за 2026 г., средние показатели взаимодействия сотрудников с письмами распределяются следующим образом: открывают фишинговые письма — 60%; переходят по ссылкам — 35%; вводят учетные данные — 21%; сообщают о подозрительной активности в службу ИБ — лишь 2%.

Кирилл Тимофеев, руководитель ИТ-департамента «Обит», добавляет: «Сотрудник часто не воспринимает фишинг как риск — письмо выглядит правдоподобно, а сценарий коммуникации построен грамотно. Поэтому ключевая задача бизнеса — системно работать с человеческим фактором: регулярно проводить имитационные тесты, осведомлять о рисках и формировать культуру кибербезопасности. При этом одних только обучающих мер недостаточно — защита должна быть комплексной, и только сочетание организационных и технических мер может дать устойчивый результат».

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста

