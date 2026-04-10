«Хранитель» ответил за абонентов на 90 млн звонков за I квартал 2026 года

«СберМобайл» подвел итоги работы услуги «Хранитель» за I квартал 2026 г. За это время решение помогло абонентам избежать миллионы нежелательных звонков и сэкономить время. «Хранитель» подключен у 98% активной базы. Защита от спама и автообработка звонков фактически стали стандартом для клиентов «СберМобайла». Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

За I квартал 2026 г. «Хранитель» отфильтровал 7,8 млн звонков — это спам и мошеннические вызовы. Их суммарная длительность — 1,69 млн минут. Один такой звонок в среднем длится около 13 секунд.

Сервисы «Ассистент» и «Ассистент+», которые также входят в услугу «Хранитель», приняли 90,7 млн звонков — это случаи, когда пользователь не смог ответить, и звонок обработал цифровой помощник. Он принимает вызов, ведет диалог и сохраняет запись. Общая длительность — 17,97 млн минут, в среднем — около 12 секунд на звонок.

В I квартал 2026 г. «СберМобайл» обновил реплики базового «Ассистента». Это увеличит время диалога и повысит эффективность обработки звонков.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/