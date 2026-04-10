ГК «Солар» защищает веб-ресурсы Faberlic: более 550 млн атак заблокировано за год

Парфюмерно-косметическая компания Faberlic и ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, продлевают успешное сотрудничество в области защиты веб-ресурсов ритейлера. Об этом CNews сообщил представитель ГК «Солар».

За 2025 г. сервис Solar WAF заблокировал 552 млн атак, что почти в 5 раз превышает показатели прошлого года. Под защитой «Солара» находятся 18 веб-ресурсов: сайты интернет-магазина Faberlic в 6 странах, мобильное приложение и мессенджеры, а также внутрикорпоративные веб-ресурсы компании.

Эксперты Solar WAF с 2023 г. защищают основные веб-ресурсы Faberlic от кибератак уровня приложений (L7), обеспечивая также прозрачное взаимодействие с другими ИБ-подрядчиками в рамках эшелонированной защиты. При этом в преддверии праздников, распродаж и различных маркетинговых акций, которые сопряжены с ростом трафика и повышенным интересом хакеров, «Солар» усиливает контур защиты на уровне технических ресурсов и команды.

Например, самая крупная вредоносная активность этого года была зафиксирована на сайте Faberlic в январе во время распродажи — за один день было выявлено и заблокировано почти 100 тыс. нелегитимных запросов. Ожидаемый всплеск веб-атак случился и в преддверии 8 Марта. Однако благодаря грамотной защите и в этом случае была обеспечена бесперебойная работа онлайн-ресурсов для пользователей.

Большая же часть всех веб-атак связана с попытками автоматизированных ботов найти уязвимости в веб-приложениях. Так, в первом квартале 2026 г. Solar WAF ежедневно блокировал 450–470 тыс. подобных активностей.

По соглашению об уровне сервиса, время реагирования на критичные инциденты не превышает 15 минут, а время устранения проблемы — 4 часов. Однако фактически специалисты «Солара» оказывают услуги в еще более сжатые сроки. Помимо непосредственно защиты, эксперты на своей стороне контролируют работоспособность подключенных к WAF ресурсов и обо всех признаках неполадок незамедлительно сообщают заказчику. Это в том числе помогает обеспечивать бесшовное взаимодействие между ИТ и ИБ и оперативно решать проблемы на стыке этих направлений.

«”Солар” нам помогает и, возможно, даже больше, чем в рамках сервиса. Они видят проблемы на тех активах, которые у них под защитой и сообщают об этом сразу. В рамках сервиса в том числе есть и возможность оперативного взаимодействия в обход тикетов по срочным вопросам. С командой мы можем также быстро обсудить и решить критические проблемы. Это помогает ИТ-подразделению решить возникшую проблему, которая может быть и не связана с безопасностью, или хотя бы ее подсветить и запланировать меры реагирования», — сказал Вадим Смирнов, директор по информационной безопасности Faberlic.

«Faberlic — один из самых прогрессивных и вовлеченных наших заказчиков. Компания активно использует все предоставляемые инструменты, включая личный кабинет ИБ и экстренный чат. Это позволяет не только повысить эффективность взаимодействия, но и минимизировать время реагирования на инциденты. Особенно ценно, что все наши взаимоотношения строятся на принципах равнозначного партнерства: специалисты Faberlic всегда учитывают наши рекомендации, а также своевременно оповещают нас о планируемых изменениях на своей стороне», — отметил Андрей Ерофеев, начальник отдела управления сервисами Solar MSS ГК «Солар».

Другие материалы рубрики

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

В России резко подорожали отечественные антивирусы. Цены взлетели на 15%

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать

Серверы антивируса eScan взломали, скомпрометировали и раздавали с них вредонос

Рынок вычислительной техники в 2026 году: ограничения роста, дорогой ИИ и борьба за инфраструктуру

Файерволы Fortinet подвергаются автоматизированным атакам

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/