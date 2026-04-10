Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

Финансовые результаты ООО «Байт» за 2025 год

Производственно-технологическая компания ООО «Байт» (разработчик и поставщик продуктов и решений торговой марки ARBYTE) публикует итоги финансовой деятельности за 2025 г. Об этом CNews сообщили представители ООО «Байт».

Ключевые показатели в динамике

За 2025 г. выручка компании достигла 1,32 млрд руб., что на 76,2 млн рублей или 6,1% превышает показатель 2024 г., который составлял 1,25 млрд руб. Прибыль за отчетный период увеличилась на 23 млн руб. – с 36,8 млн до 60 млн руб., что соответствует росту на 63%. Рентабельность по прибыли выросла на 1,5 процентных пункта: с 3,1% в 2024 г. до 4,6% в 2025 г.

Факторы роста

Рост показателей обеспечен увеличением физических объемов поставок оборудования ТМ ARBYTE, а также участием компании в проектах по импортозамещению на предприятиях промышленности и нефтегазового комплекса.

Значение для заказчиков и партнеров

Рост рентабельности с 3,1% до 4,6% свидетельствует о повышении операционной эффективности и снижении издержек на единицу продукции.

Планы на 2026 г.

В 2026 г. компания планирует увеличить вложения в НИОКР, что позволит расширить продуктовый набор решений для заказчиков и усилить позиции в сегменте промышленной автоматизации.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/