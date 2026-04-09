Зарплата, которую предлагают работникам на удаленке, за пять лет выросла почти в два раза

Аналитики hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга, изучили вакансии с удаленной занятостью и выяснили, что за пять лет медианная зарплата, предлагаемая работникам на удаленке, увеличилась практически в два раза и достигла 82 300 руб. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

За I квартал 2026 г. работодатели открыли 88,4 тыс. вакансий с удаленным форматом работы. Это на 77% больше, чем пять лет назад. Параллельно со спросом на кадры существенно увеличились и зарплатные предложения для удаленщиков. Если в 2021 г. медианная предлагаемая зарплата на удаленке составляла 46 133 руб., то к началу 2026 г. она выросла на 78% и достигла 82 300 руб.

Рейтинг самых высокооплачиваемых специалистов на удаленке возглавляет агент по недвижимости с предложением в 325 300 руб. Следом за ним идет руководитель группы разработки, которому готовы платить 300 000 руб. Высокие зарплаты также предлагают DevOps-инженерам и дата-сайентистам — по 250 000 руб., системным аналитикам и руководителям строительных проектов — по 200 000 руб.

В топ-10 наиболее «дорогих» вакансий на удаленке также вошли руководитель отдела продаж (186 600 руб.) и программист-разработчик, которому в среднем предлагают 176 700 руб. Замыкают список руководитель отдела маркетинга и рекламы с предлагаемой зарплатой в 175 000 руб. и главный инженер проекта, которому работодатели готовы платить в среднем 162 500 руб.

Проще всего найти удаленную работу менеджерам по продажам и работе с клиентами — для них открыто 8,1 тыс. подходящих вакансий. Следом в списке самых доступных профессий для работы из дома идут сотрудники колл-центров — 3,7 тыс. вакансий. Значительная доля удаленки также приходится на сферы маркетинга и ИТ: для интернет-маркетологов, программистов и разработчиков доступны по 2,8 тыс. вакансий. Далее по востребованности идут сотрудники технической поддержки (1,8 тыс. вакансий). Также в топ входят учителя и бухгалтеры (по 1,1 тыс.), для которых работа из дома становится все более доступной. Замыкают десятку творческие и HR-профессии: это дизайнеры и художники (1,1 тыс. вакансий), SMM- и контент-менеджеры (1 тыс.), а также специалисты по подбору персонала, для которых открыто 0,9 тыс. предложений с удаленным графиком.

Рейтинг актуальных вакансий с наибольшей зарплатой на удаленке: менеджер по подбору кадров – зарплата до 315 000 руб. до вычета налогов; выездной дизайнер кухонной мебели – зарплат: от 286 000 до 524 000 руб. за месяц, на руки; программист «1С» (БП) – зарплата от 250 000 руб. за месяц, на руки; менеджер по продажам – зарплата от 120 000 руб. за месяц, на руки; оператор call-центра по первичному отбору сотрудников – зарплата от 36 000 до 40 000 руб. за месяц, на руки.

По данным Dream Job, удаленная работа остается одним из значимых факторов привлекательности работодателя. Каждый седьмой сотрудник говорит о ней в положительном контексте, среди них 56% констатируют факт наличия формата, 20% отмечают гибкость графика, 13% — возможность работать из любой точки.

В отраслях лидируют ИТ и СМИ/маркетинг — по 19%, бизнес-сервисы — 17%, финансы — 15%. По должностям чаще всего на удаленке работают специалисты техподдержки — 30%, аналитики — 25% и операторы контактных центров — 24%. Далее идут специалисты по работе с клиентами — 19%, менеджеры проектов — 18%, дизайнеры и маркетологи — по 17%. То есть формат чаще встречается в сферах с цифровыми задачами, где работу можно выполнять без привязки к физическому месту.

Географически дистанционная работа сконцентрирована в крупных городах: на Москву приходится 41% всех упоминаний, на Санкт-Петербург — 11%.

Данные Dream Job показывают, что удаленка коррелирует с более высокими оценками работодателя. Условия труда получают в среднем 4,16 балла (при максимуме в 5) без удаленки и 4,35 при ее наличии. Показатель «отдых и восстановление» увеличивается с 3,89 до 4,09.

Таким образом, рынок удаленной работы растет одновременно с двух сторон — компании предлагают больше вакансий и повышают зарплаты, а сотрудники все чаще оценивают наличие такого формата как значимый плюс при выборе работодателя.