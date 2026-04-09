За 2025 г. финансовый сектор нарастил инвестиции в ИТ-инфраструктуру на 23%

Финансовый сектор продолжает демонстрировать стабильный рост инвестиций в ИТ-инфраструктуру. В 2025 г. количество закупок ИТ-решений выросло на 23% по сравнению с 2024 г., и ни в одном сегменте крупных компаний не фиксируется снижение активности. При этом уникальная особенность отрасли — наибольший рост инвестиций в ИТ наблюдается со стороны компаний «второго эшелона», тогда как крупнейшие игроки сохраняют свои традиционные вложения, поддерживая стабильность рынка.

Тендерная активность является чувствительным индикатором состояния ИТ-рынка и напрямую отражает изменения инвестиционных приоритетов компаний. В рамках исследования цикла «Пульс отрасли» команда аналитического портала «ИТ-инфраструктура» изучила закупки крупнейших игроков финансового сектора с выручкой от 10 млрд руб.: более 200 организаций и свыше 1000 тендеров в области ИТ-инфраструктуры. При анализе также использовались данные по более чем 10 проектам из баз закупок и открытых источников, что позволяет формировать репрезентативные выводы о динамике рынка.

Данные сформированы на основе системы «Контур.Закупки», агрегирующей информацию с более чем 400 электронных площадок. Выборка охватывает базовую инфраструктуру, инфраструктуру данных, коммерческие ЦОД и облака, рабочие места пользователей, инфраструктуру разработки и решения для задач ИИ, включая GPU и ML-платформы. Такой подход позволяет фиксировать изменения в структуре спроса и типах приобретаемых решений.

Второе полугодие 2025 г. подтвердило стабильность финансового сектора России (банки, страховые и инвестиционные компании и иные финансовые учреждения). В отличие от нефтегазохимической, горно-металлургической отраслей и ритейла, где наблюдается или стагнация, или снижение инвестиционной активности в ИТ, в организациях финсектора объем вложений в ИТ-инфраструктуру продолжает расти — на 23% за год. При этом компании «второго эшелона» в 2025 г. нарастили закупочную активность в области ИТ-инфраструктуры сильнее, чем отраслевые лидеры, и стали основным драйвером новых проектов. Это уникальная ситуация: ведь в остальных отраслях активнее инвестируют именно лидеры, тогда как небольшие компании либо стагнируют, либо сокращают закупки.

Если рассмотреть структуру закупок во втором полугодии 2025 г., то решения для базовой инфраструктуры занимают 78% всех закупок, инфраструктура данных — 6%, решения для рабочих мест и для ЦОД и облаков — по 4% каждая, инфраструктура под ИИ и разработки — по 4% соответственно.

Любопытный тренд 2025 г. — крупные страховые компании нарастили инвестиции в ИТ-инфраструктуру на 10% по сравнению с предыдущим годом. При этом если сравнить закупочную активность организаций в динамике первого и второго полугодия 2025 г., то рост становится еще более очевидным: за полгода страховые увеличили вложения в ИТ на 54%. Это обусловлено цифровизацией бизнеса, широким распространением цифровых страховых продуктов, а также растущим вниманием регуляторов к страховой отрасли.

Важно отметить, что запросы страховых компаний в среднем отличаются от запросов других организаций, составляющих финансовый сектор России. Так, например, по направлению базовой инфраструктуры они более сфокусированы на инвестициях в ИТ-оборудование: серверы и системы хранения данных (СХД) составляют 89% закупок против 79% у банков, инвестиционных компаний и других организаций финсектора. Импортозамещение носит ограниченный характер: продолжается использование зарубежного стека, в то время как закупки и тестирования отечественных технологий пока точечные. Крупные проекты импортозамещения в страховых компаниях реализуются, но процесс массовой миграции еще не развернут. Кроме того, для страховой отрасли характерна активная аренда вычислительных ресурсов: доля закупок мощностей в публичных облаках и коммерческих ЦОД в два раза выше, чем в других организациях сектора.

«Ключевыми драйверами инвестиций в ИТ в финансовом секторе остаются устаревание инфраструктуры, внедренной в 2015–2020 гг., и рост затрат на ее поддержку, что в ближайшей перспективе может привести к новой волне импортозамещения. Дополнительное влияние оказывают развитие цифровых продуктов и новых форматов взаимодействия с клиентами, что увеличивает объемы данных и стимулирует внедрение аналитических решений. Одновременно усиливается регуляторное давление в части КИИ и защиты персональных данных, что повышает приоритет инвестиций в информационную безопасность», — сказала Елена Ляховицкая, советник по развитию АНО «Исследовательский центр «ИТ-Атлас».

