Высшая школа экономики расширила количество онлайн-программ до 46

В 2026 г. онлайн-кампус НИУ ВШЭ открывает шесть новых программ магистратуры и одну бакалавриата. Подготовка будет вестись по информационной безопасности, маркетингу, финансам, юриспруденции, психологии, инновациям. Всего с 20 июня 2026 г. для поступления будут доступны 39 магистерских и семь бакалаврских онлайн-программ. Об этом CNews сообщили представители НИУ ВШЭ.

Необходимость новых программ связана с изменениями на рынке труда: спрос смещается в сторону специалистов, способных работать на стыке нескольких областей. Работодатели ищут профессионалов, которые умеют одновременно разбираться в данных, оценивать риски и принимать стратегические решения в условиях высокой неопределенности рынков.

Одной из ключевых стала магистратура «Информационная безопасность систем искусственного интеллекта». Программа ориентирована на подготовку инженеров и архитекторов, которые проектируют и защищают системы машинного обучения на всех этапах. Речь идет о формировании компетенций в области противодействия специализированным угрозам: от атак на модели до компрометации данных. Запуск программы связан с ростом внедрения искусственного интеллекта в промышленности, финансовом секторе и государственном управлении. По словам представителей программы, защита ИИ-систем становится самостоятельной профессиональной областью, требующей отдельной подготовки. По данным Хедхантер и Хабр Карьера, количество вакансий в этой сфере выросло в 5,5 раз за 2023-2025 гг., а зарплаты старших специалистов в Москве и Санкт-Петербурге могут превышать 450 тыс. руб.

В 2026 г. НИУ ВШЭ откроет прием на 46 онлайн-программ высшего образования: 39 магистерских и семь бакалаврских. Также среди новых программ магистратуры:

- «Управление правовыми рисками в бизнесе» — нацелена на подготовку юристов, способных сопровождать компании в цифровой среде.

- «Бэкенд-разработка и архитектура программных систем» — ориентирована на подготовку инженеров для проектирования и масштабирования сложных серверных решений на современных языках программирования и участия в разработке цифровых продуктов.

- «Управление финансами компании» — рассчитана на обучение финансистов, работающих с цифровыми инструментами и аналитикой.

- «Продуктовый маркетинг и аналитика» — формирует специалистов, способных связывать разработку продукта, анализ данных и коммерческий результат.

- «Психологическое консультирование» — направлена на развитие навыков у консультантов, работающих с тревожностью, стрессом и профессиональным выгоранием, в том числе в корпоративном секторе.

Также запускается онлайн-бакалавриат «Управление технологическими инновациями». Он направлен на подготовку специалистов, способных интегрировать инженерные решения, управленческие инструменты и выводить новые технологии и продукты на рынок.

«Сегодня цифровая экономика развивается быстрее, чем обновляются профессиональные стандарты. Взаимодействие с рынком позволяет нам оперативно корректировать содержание программ и фокусироваться на тех компетенциях, которые действительно востребованы», — сказала Юлия Ремезова, директор по онлайн-обучению НИУ ВШЭ.