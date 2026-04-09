Вышла в свет новая версия системы «Умный мониторинг», которая получила номер 1.4

Компания «ИТ-Экспертиза», разработчик высокотехнологичных решений для корпоративного сектора, объявляет о выпуске новой версии системы «Умный мониторинг» (УМ), которая получила номер 1.4. Новая версия повышает безопасность инфраструктуры и становится проще в управлении. Об этом CNews сообщили представители «ИТ-Экспертиза».

В релизе 1.4 системы «Умный мониторинг» реализовано управление парольной политикой локальных учетных записей (сложность, срок действия, блокировка при подборе, смена при первом входе), автоматический запуск сценариев для устранения инцидентов, импорт и экспорт настроек мониторинга, а также ведется история изменений конфигурационных единиц. Дополнительно проведена оптимизация работы УМ – в частности, расширен анализ технологического журнала «1С» и увеличен перечень событий для аудита действий и параметров собираемых данных.

Новые возможности

С целью повышения уровня общей безопасности реализована функциональность управления парольной политикой локальных учетных записей: установка сложности пароля; учет времени действия пароля; блокировка учетной записи при попытке перебора пароля; принудительная смена пароля при первом входе.

Для ускорения решения обнаруженных инцидентов реализован механизм автоматического запуска сценариев исправления.

Для упрощения процессов тиражирования и эксплуатации системы УМ реализован механизм импорта и экспорта настроек мониторинга.

Для повышения уровня качества обслуживания реализован учет истории изменений конфигурационных единиц (КЕ).

Добавлены шаблоны анализа технологического журнала «1С», шаблоны дашбордов для мониторинга систем и ключевых параметров производительности платформы «1С»

Оптимизация

Повышена гибкость анализа данных при работе с технологическим журналом «1С» («ТЖ 1С)» – для этого добавлены новые поля.

Расширены возможности аудита действий и параметров собираемых данных – добавлены новые события.



