Разделы

Цифровизация Бизнес-приложения Инфраструктура
|

VolgaBlob выводит на рынок продукт для комплексного мониторинга ИТ

VolgaBlob переосмысливает подход к концепции observability в мониторинге. Компания объявила о выводе на рынок продукта «Маяк», который обеспечит наблюдаемость на всех трех уровнях: инфраструктурном, сервисном и на уровне приложений.

Долгое время мониторинг ИТ выстраивали на нескольких отдельных уровнях: анализировали отдельно логи средств защиты информации и прикладных систем (SIEM), отдельно – метрики ИТ-инфраструктуры (зонтичный мониторинг), отдельно – данные приложений (APM). В результате бизнес не мог получить единой картины, которая позволила бы проследить взаимосвязи и найти первопричины проблем.

Если раньше многим хватало «точечных» инструментов, сегодня такой подход всё чаще упирается в ограничения. ИТ-ландшафт российских компаний усложняется, сервисы становятся более критичными и распределенными, а цена их простоев растет. Рынку потребовался комплексный продукт, который позволяет не просто видеть, что где-то выросла нагрузка или «лег» сервис, а в реальном времени понимать, что именно сломалось, и как деградация влияет на пользователей.

На этом фоне VolgaBlob пересматривает подход к observability и предлагает собственное видение концепции наблюдаемости.

«Термин observability на рынке сейчас трактуется по разному, вплоть до того, что так называют зонтичный или инфраструктурный мониторинг. Из за этого заказчикам бывает сложно сравнивать предложения вендоров. Мы предлагаем понимать под наблюдаемостью подход, который объединяет метрики, логи и трассировки в единую модель, поддерживает корреляцию событий и позволяет управлять качеством ИТ-сервисов на уровне пользовательского эффекта. Это позволяет добиться главного – ускорить не только обнаружение проблем, но и реакцию на них», – сказал Александр Скакунов, генеральный директор VolgaBlob.

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой
Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой внедрения

Компания выводит на рынок продукт «Маяк», построенный в рамках такой концепции. Он представляет собой отдельный модуль к флагманской платформе VolgaBlob Smart Monitor и дает заказчикам инструменты для корреляции данных разных типов (трассировки, логи, метрики) вне зависимости от их источника, поиска первопричин проблем и построения сценариев реагирования.

«Маяк» выходит за рамки только прикладного уровня мониторинга и учитывает бизнес-контекст. Уведомления и сценарии строятся не только вокруг технических метрик, а вокруг того, как именно сбои влияют на сервисы и пользовательский опыт. А сами алерты приходят в реальном времени, чтобы сократить время между обнаружением проблемы и действиями команды поддержки. Благодаря этому продукт позволяет перейти от наблюдения за состоянием ИТ-ландшафта к конкретным мерам реагирования», – сказал Александр Скакунов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Почему для бизнеса доверие к вендору оказалось важнее функциональности продуктов

«Астра» потратила 2,4 миллиарда на ремонт офиса, арендованного у своего акционера

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

Хайтек компании за квартал сократили 80 тыс. рабочих мест. Половину из-за ИИ

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста

После ИТ-сбоя банк списал у россиянки почти 10 миллиардов в счет несуществующего долга

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

Находки археологов возрастом 8000 лет показали, что математика существовала еще до письменности

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием
Показать еще
