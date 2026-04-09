В «Яндекс Картах» появился новый трамвайный маршрут Т2

Сразу после запуска маршрут Московского трамвайного диаметра Т2 появился в приложении и веб-версии «Яндекс Карт». Сервис уже строит маршруты с учетом нового маршрута, показывает прогноз прибытия на остановку и движение трамваев на карте. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Теперь пользователи могут изучить в «Картах» маршрут Т2, а также проверить, где сейчас едет ближайший трамвай и когда он будет на нужной остановке. Для этого достаточно вбить в строку поиска «трамвай Т2», на экране выделится его линия, появятся движущиеся иконки транспорта и список остановок.

Также трамвай Т2 уже учитывается при построении маршрутов. Сервис предлагает варианты пути, включая те, где сочетаются разные виды транспорта. Например, с пересадкой на метро, МЦД или электробус.

Маршрут проходит от метро «Чертановская» через центр столицы до станции МЦД «Новогиреево». Он связал 13 районов Москвы в пяти округах. Протяженность маршрута Т2 составляет 33 км – это новый самый длинный городской трамвайный диаметр в мире

