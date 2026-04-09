В ВТБ назвали меры господдержки для развития ИИ-рынка

В ВТБ обозначили ключевые меры государственной поддержки, необходимые для устойчивого развития искусственного интеллекта (ИИ) и достижения технологического суверенитета.

В числе приоритетных задач — развитие инфраструктуры центров обработки данных (ЦОДов) и закрытие потребности в чипах с высоковычислительной мощностью. «Эти направления имеют стратегическое значение для достижения технологического суверенитета. Решение подобных задач невозможно исключительно силами бизнеса и требует активного участия государства», — сказал Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока ВТБ, на конференции банка Data Fusion.

Отдельное внимание следует уделить необходимости масштабного внедрения технологий искусственного интеллекта. Для этого, помимо установления ключевых показателей эффективности (КПЭ), требуется комплексная система стимулирования — включая финансовые преференции, субсидии и налоговые льготы.

«Проекты в сфере ИИ зачастую характеризуются значительными инвестициями и длительными сроками окупаемости. В финансовом секторе это приводит к их меньшей экономической привлекательности по сравнению с другими проектами с точки зрения количественных критериев», — объяснил Сергей Безбогов.

Дополнительная поддержка со стороны государства становится критически важным фактором для ускорения цифровой трансформации финансовой отрасли, резюмировал Безбогов.

Рекламаerid:2W5zFJrZCN5Рекламодатель: Банк ВТБ ПАОИНН/ОГРН: 7702070139/1027739609391Сайт: www.vtb.ru

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/