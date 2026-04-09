В преддверии Дня космонавтики «Рувики» и Музей космонавтики объявили о сотрудничестве

В преддверии Дня космонавтики интернет-энциклопедия «Рувики» объявляет о сотрудничестве с Музеем космонавтики в Москве — одним из крупнейших научно-технических музеев России, коллекция которого насчитывает более 110 тыс. единиц хранения — от образцов космической техники до документов и артефактов. Партнерство направлено на развитие достоверного и доступного знания о космосе, истории освоения Вселенной и ключевых достижениях отечественной науки.

В рамках соглашения эксперты Музея космонавтики примут участие в выверке материалов «Рувики», посвященных экспонатам музея, а также связанным

тематикам — истории космонавтики, персоналиям, технологиям и научным открытиям. Это позволит повысить точность и надежность информации, представленной в энциклопедии.

Отдельным направлением сотрудничества станет создание тематического портала «Рувики», посвященного космонавтике. На портале будут собраны проверенные статьи, структурированные подборки материалов и дополнительные сведения, которые помогут пользователям глубже погрузиться в тему.

Одними из первых на портале появятся статьи о ключевых экспонатах музея — в том числе о метеоритах, лунном грунте, «Луноходе-1», базовом блоке орбитальной станции «Мир», космическом корабле «Союз», скафандре СК-1, а также о Белке и Стрелке и подлинном катапультируемом контейнере. В дальнейшем перечень материалов будет расширяться и охватит другие значимые экспонаты и темы.

Процесс массовой миграции на российские платформы виртуализации стартовал только в 2026 г.

«Сегодня особенно важно, чтобы у пользователей был доступ к выверенным, проверенным знаниям. Сотрудничество с Музеем космонавтики позволяет объединить экспертизу специалистов и технологические возможности «Рувики», чтобы сделать информацию о космосе точной, понятной и доступной для всех», — отметил генеральный директор «Рувики» Владимир Медейко.

Директор Музея космонавтики Наталья Артюхина подчеркнула преимущества портала для посетителей музея. «Портал станет удобным ресурсом для наших гостей, которые могут познакомиться с музеем самостоятельно или использовать его как текстовый гид по музею и получить подлинные сведения о коллекции и отдельных экспонатах прямо во время посещения», — сказала Наталья Артюхина.

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/