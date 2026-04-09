В Подмосковье запись в кружки и секции сделали проще и удобнее

В Подмосковье онлайн-услугу по записи в кружки и секции дополнили новыми автоматическими функциями. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Теперь при подаче заявления система автоматически проверит наличие свободных мест в группе и остаток средств на социальном сертификате. Кроме того, договор на обучение можно будет подписать онлайн – прямо в личном кабинете на регпортале. Это экономит время и избавляет от лишних поездок», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Запись в кружки, спортивные секции и школы искусств» доступна на региональном портале в разделе «Образование» – «Допобразование» и в блоке «Комплексные услуги». Она позволяет по одному заявлению записаться сразу в несколько кружков и секций организаций культуры, спорта и образования Московской области.

Заявление могут подать родители или законные представители ребенка, а также совершеннолетние кандидаты на обучение. Результат рассмотрения поступит в личный кабинет заявителя.

В Мингосуправления добавили, что в рамках оптимизации в услугу добавили сервис предварительной проверки: если заявка в выбранную группу уже подана и находится на рассмотрении, оформить новую не получится. Это исключает дубли и уменьшает количество отказов в предоставлении услуги.

