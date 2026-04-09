Разделы

Бизнес Кадры
|

В индустриальном парке «Перспектива» появился сервис подбора сотрудников для резидентов

В индустриальном парке «Перспектива» в Воронеже начал работать сервис подбора персонала для компаний-резидентов. Для индустриальных парков подобная практика встречается редко: такие площадки, как правило, ограничиваются предоставлением инфраструктуры и производственных помещений. Об этом CNews сообщили представители индустриального парка «Перспектива».

Сегодня на территории воронежского индустриального парка работают более 170 компаний-резидентов. В общей сложности инфраструктура площадки рассчитана примерно на 6000 рабочих мест, что делает парк одним из заметных центров промышленной занятости в регионе. При полной загрузке предприятий совокупный фонд оплаты труда сотрудников может достигать нескольких миллиардов рублей в год.

Создание кадрового сервиса является частью развития инфраструктуры поддержки резидентов индустриального парка и направлено на снижение организационной нагрузки на предприятия. Такой формат позволяет компаниям сосредоточиться на основной деятельности, минимизируя затраты времени и ресурсов на процессы, не связанные напрямую с производством.

Кадровый сервис помогает предприятиям закрывать вакансии — от рабочих специальностей до специалистов и управленческих позиций. Компании передают заявку на подбор, после чего специалисты сервиса проводят поиск кандидатов, первичный отбор и представляют работодателю подходящих соискателей. При необходимости кандидаты проходят короткий период пробной работы, позволяющий предприятию оценить их профессиональные навыки. Если сотрудник не соответствует требованиям работодателя, подбор продолжается и предлагается другой кандидат.

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования
Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования Импортонезависимость

По оценкам управляющей компании, использование сервиса позволяет предприятиям существенно снижать расходы на подбор персонала. При закрытии отдельных вакансий экономия может достигать несколько сотен тысяч рублей. При регулярном найме сотрудников совокупная экономия для предприятий может составлять десятки миллионов рублей ежегодно.

Для соискателей сервис становится дополнительным каналом трудоустройства: кандидаты получают доступ к вакансиям сразу нескольких предприятий, расположенных на территории индустриального парка.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

70% компаний не измеряют реальную экономию в закупках: данные исследования

Власти хотят ввести единую цену товаров для онлайн-магазинов и ритейла, не учитывающую скидки и бонусы

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста

«Астра» потратила 2,4 миллиарда на ремонт офиса, арендованного у своего акционера

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России

CNews FORUM Кейсы 2026: Сотни ИТ-директоров соберутся в одном месте в одно время

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
