В индустриальном парке «Перспектива» появился сервис подбора сотрудников для резидентов

В индустриальном парке «Перспектива» в Воронеже начал работать сервис подбора персонала для компаний-резидентов. Для индустриальных парков подобная практика встречается редко: такие площадки, как правило, ограничиваются предоставлением инфраструктуры и производственных помещений. Об этом CNews сообщили представители индустриального парка «Перспектива».

Сегодня на территории воронежского индустриального парка работают более 170 компаний-резидентов. В общей сложности инфраструктура площадки рассчитана примерно на 6000 рабочих мест, что делает парк одним из заметных центров промышленной занятости в регионе. При полной загрузке предприятий совокупный фонд оплаты труда сотрудников может достигать нескольких миллиардов рублей в год.

Создание кадрового сервиса является частью развития инфраструктуры поддержки резидентов индустриального парка и направлено на снижение организационной нагрузки на предприятия. Такой формат позволяет компаниям сосредоточиться на основной деятельности, минимизируя затраты времени и ресурсов на процессы, не связанные напрямую с производством.

Кадровый сервис помогает предприятиям закрывать вакансии — от рабочих специальностей до специалистов и управленческих позиций. Компании передают заявку на подбор, после чего специалисты сервиса проводят поиск кандидатов, первичный отбор и представляют работодателю подходящих соискателей. При необходимости кандидаты проходят короткий период пробной работы, позволяющий предприятию оценить их профессиональные навыки. Если сотрудник не соответствует требованиям работодателя, подбор продолжается и предлагается другой кандидат.

По оценкам управляющей компании, использование сервиса позволяет предприятиям существенно снижать расходы на подбор персонала. При закрытии отдельных вакансий экономия может достигать несколько сотен тысяч рублей. При регулярном найме сотрудников совокупная экономия для предприятий может составлять десятки миллионов рублей ежегодно.

Для соискателей сервис становится дополнительным каналом трудоустройства: кандидаты получают доступ к вакансиям сразу нескольких предприятий, расположенных на территории индустриального парка.