Разделы

Телеком Инфраструктура Интернет-доступ
|

В Чувашии усилили связь у памятников археологии всемирного значения

Быстрый мобильный интернет пришел в исторические места республики. Техническая служба «МегаФона» запустила новое телеком-оборудование в селе Абашево Чебоксарского района, известном археологическими находками эпохи бронзы. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Именно в честь Абашево названа группа памятников археологии в лесостепных и лесных пространствах Восточной Европы. Их исследуют с 1920 гг., когда историк Виктор Смолин раскопал на территории Чувашии три кургана с орудиями труда, предметами вооружения, украшениями, керамикой. Сейчас на месте одного из этих курганов установлен памятный знак.

Любители истории, приехав сюда, могут делиться впечатлениями в соцсетях на скорости до 130 Мбит/c. Инженеры оператора задействовали в локации сразу низкий и высокий диапазон частот, что дает широкую территорию покрытию и достаточную емкость для большого числа абонентов.

«В Абашево проживает почти 800 человек. Действуют школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, библиотека, дом культуры, музей. Дополнительное оборудование позволяет жителям и гостям села общаться по видеосвязи, смотреть кино онлайн, пересылать тяжелые файлы без задержек и зависаний. С начала года ежемесячный интернет-трафик уже вырос на 30%», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии и Марий Эл Алексей Кошкин

Новые скорости мобильного интернета также стали доступны в близлежащих деревнях Клычево, Чиршкасы и на проходящем рядом участке трассы М-7 «Урал».

Андрей Головкин, Fix Price: Любой ИИ-сервис изначально должен проектироваться с учетом роста

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/