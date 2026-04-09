Treolan начала сотрудничество с компанией «Кит»

Treolan объявила о начале сотрудничества с российским разработчиком и производителем сетевого оборудования – компанией «Кит».

Решения «Кит» проектируются с учетом высоких требований объектов критической инфраструктуры (КИИ) и предназначены для создания современных сетевых сред с гибридными вариантами доступа пользователей, создания и подключения корпоративных ЦОД, облачных ресурсов и приложений.

В портфель доступных решений производителя на данный момент входят коммутаторы доступа L3, коммутаторы ядра корпоративных сетей, сетевые адаптеры для серверов и СХД. В 2026 г. ожидается производство расширенной линейки коммутаторов доступа и коммутаторов ЦОД.

Устройства различаются по функциональному назначению, производительности и условиям применения, что позволяет подобрать оптимальную конфигурацию для задач любого уровня сложности.

Вся продукция компании «Кит» внесена в Единый реестр российской промышленной продукции. Уже сейчас для партнеров Treolan доступен полный спектр продукции производителя.

Игорь Калинкин, старший менеджер по продукции Treolan, сказал: «Сотрудничество с компанией «Кит» — это важный шаг в укреплении нашего портфеля российским сетевым оборудованием. Мы видим высокий спрос на надежные и сертифицированные решения для КИИ, которые сочетают в себе производительность корпоративного уровня и соответствие требованиям отраслевых стандартов. Уверены, что продукция «Кит» позволит нашим партнерам и их заказчикам эффективно решать задачи по построению современных, защищенных и масштабируемых сетевых инфраструктур».

Самат Юргин, генеральный директор «Кит», отметил: «Партнерство с Treolan, одним из лидеров российской ИТ-дистрибьюции, — это стратегический шаг для нас. Мы предлагаем заказчикам зрелые, серийно выпускаемые продукты, уже включенные в реестр российской промышленной продукции. А экспертиза и каналы Treolan позволят максимально быстро донести наши решения до компаний, которые сегодня модернизируют ИТ-инфраструктуру и нуждаются в импортонезависимом оборудовании для ЦОД и КИИ. Вместе мы обеспечим технологическую независимость проектов любого масштаба».

