Связь МТС пришла в Ораки

МТС сообщает об успешном запуске в эфир базовой станции в малонаселенном селе Ораки Шарыповского округа. Строительство новой площадки позволило обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью село и его окрестности, а также участок трассы «Шарыпово — Балахта», связывающей западные районы Красноярского края с федеральной автодорогой М54 «Енисей». Об этом CNews сообщили представители МТС.

Село Ораки расположено на пути от Ужура к известной рекреационной зоне — россыпи озер Большое, Малое, Круглое, Сарбаголь и Еловое, куда в летний сезон ежегодно съезжаются тысячи туристов со всего края. Возвышающаяся над озерами гора Каратаг привлекает и хакасских шаманов, поскольку считается одним из культовых центров с сохранившимися петроглифами. Близ села Ораки также раскинуты сотни курганных насыпей и петроглифы на горе Кедровой, датируемые ранним железным веком. Связь МТС поможет туристам прокладывать маршруты до местных достопримечательностей, а сельчане смогут совершаться дистанционные покупки, подключать цифровые услуги, смотреть фильмы и сериалы без задержек, учиться и работать онлайн.

«Скоростной мобильный интернет давно стал необходимым условием для полноценной жизни и работы, что актуально не только для крупных городов, но и для малых населенных пунктов. Поэтому мы продолжаем планомерно расширять и обновлять сетевую инфраструктуру в Красноярском крае. Надеемся, и гости, направляющиеся к каскаду озер, и жители села Ораки оценят качество нашей сети и останутся довольны», — сказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Будущее за синергией RPA, GenAI и BPM-систем, управляющих их работой

Другие материалы рубрики

Не просто ВКС: что такое видеоселектор и как его организовать

Сбои интернета добрались до Кремля

ИИ-сервис помогает инвестору выбрать правильную стратегию

США превращаются в Россию 90-х. Украден медный кабель на $82 млн, и это только у одного провайдера

Почему PDF в России стал хаосом: разные программы по-разному читают один и тот же файл

Да будет связь. В России научили нейросеть выявлять плохой сигнал сотовой сети и улучшать его

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
