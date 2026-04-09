«Союзмультфильм» не планирует заменять представителей креативных профессий искусственным интеллектом

Киностудия «Союзмультфильм» уже интегрировала технологии ИИ в производственный процесс, однако, нейросети будут применяться в механических процессах вместо инструментария предыдущего поколения. Об этом CNews сообщили представители «Союзмультфильм».

Вся творческая составляющая: идеи, режиссура, разработка персонажей, монтаж и др. останется в ведении креативных кадров, главной ценности студии.

«Мы убеждены, что мастерство и креатив всегда останутся за человеком, — сказала креативный директор «Союзмультфильма» Мария Савиных, — Поэтому использование нейросетей как актуальной технологии коснется только рутинных процессов, с целью их оптимизации. Творческая и художественная составляющая по-прежнему останутся на стороне специалистов киностудии».

По ее словам, нейросети, к примеру, помогают быстрее нарисовать фон, расставить свет и найти ошибки в кадрах, сделать тест или черновую озвучку, чтобы режиссер понял ритм сцены до записи актеров.

CNewsMarket

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/