Servicepipe закрыла 2025 г. с показателем 1,4 млрд рублей

Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, подвела итоги 2025 г. Оборот компании составил 1,4 млрд руб., увеличившись в сравнении с 2024 г. на 46%. Об этом CNews сообщили представители Servicepipe.

За 2025 г. Servicepipe реализовала проекты для 81 уникального заказчика, в том числе обеспечила защиту инфраструктуры мероприятия ЦИПР. Партнерская сеть насчитывает 125 компаний, за год к ней присоединились 19 новых партнеров. При этом 44 инженера из 24 компаний-партнеров прошли сертификацию по продукту DosGate.

По итогам рейтинга CNews компания вошла в топ-5 поставщиков решений для защиты приложений.

