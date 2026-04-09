Серверы «Тринити» совместимы со средством доверенной загрузки SafeNode System Loader

Компания «Газинформсервис» и российский производитель серверного оборудования «Тринити» завершили испытания совместимости программного модуля SafeNode System Loader (СДЗ SafeNode System Loader) с серверами «Тринити». Об этом стороны сообщили по итогам проведенного тестирования.

Испытания проводились специалистами обеих компаний с использованием нескольких сценариев эксплуатации, включая проверку корректности загрузки и устойчивости работы системы в различных режимах. По итогам тестирования подтверждена надежная работа решений и получен сертификат совместимости. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис.

Средство доверенной загрузки SafeNode System Loader — программно-техническое средство, встраиваемое в UEFI BIOS, которое обеспечивает защиту от несанкционированного доступа к серверам с момента включения оборудования до старта операционной системы.

Серверы «Тринити» разрабатываются и производятся в России, включены в реестр Минпромторга и предназначены для решения задач любого уровня сложности — от управления данными до высокопроизводительных вычислений.

Подтвержденная совместимость серверов «Тринити» и SafeNode System Loader дает возможность использовать продукты в составе защищенных ИТ-инфраструктур, включая государственные информационные системы, объекты критической информационной инфраструктуры и корпоративные среды с повышенными требованиями к защите информации.

«Инженеры компаний провели объемную работу, которая подтверждает, что интеграторы, партнеры и заказчики могут применять решение в своих проектах. Совместимость гарантирует стабильную работу автоматизированных решений ИТ-инфраструктуры и обеспечивает защиту данных до загрузки операционной системы на серверах», — отметил Константин Хитрово, эксперт компании «Газинформсервис», менеджер продукта SafeNode System Loader.

«Подтверждение совместимости с SafeNode System Loader — это еще один шаг в развитии импортонезависимой ИТ-инфраструктуры. Мы последовательно расширяем перечень поддерживаемых российских решений, чтобы заказчики могли строить полностью независимые технологические контуры», — сказал Сергей Овсянников, директор по развитию бизнеса «Тринити».