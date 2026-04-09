Разделы

Цифровизация Системное ПО Техника
|

«Роса Мобайл» заработает на защищенных смартфонах MIG A65

НТЦ ИТ «Роса» объявила о расширении стратегии развития операционной системы «Роса Мобайл»: решение, ранее доступное исключительно на смартфонах «Р-Фон», теперь будет внедряться и в устройства других производителей. Первым устройством стал корпоративный защищенный смартфон MIG A65 компании Mobile Inform Group, российского разработчика и производителя корпоративных мобильных устройств.

Корпоративный смартфон MIG A65 под управлением «Роса Мобайл» доступен заказчикам с высокими требованиями к информационной безопасности. Операционная система сертифицирована ФСТЭК России по 4 уровню доверия, что позволяет использовать устройство на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) и в организациях, работающих с конфиденциальной информацией.

Смартфон рассчитан на эксплуатацию в течение 3 лет в условиях повышенных требований к надежности и информационной безопасности. Аппаратная платформа устройства — производительный процессор и увеличенный объем оперативной памяти — обеспечивает стабильную работу прикладного программного обеспечения, включая средства криптографической защиты информации (СКЗИ) и средства защиты информации (СЗИ). Интеграция «Роса Мобайл» позволяет органично встроить устройство в защищенный контур заказчика и обеспечить единые политики безопасности на уровне всей инфраструктуры.

«Расширение доступности «Роса Мобайл» — это стратегический шаг, направленный на формирование полноценной экосистемы безопасных мобильных решений. Мы последовательно уходим от модели одного устройства и открываем платформу для партнеров, чтобы заказчики могли выбирать оборудование под свои задачи, сохраняя единые требования к безопасности и управляемости. Уже сегодня мы видим высокий интерес со стороны рынка и ведем подготовку к интеграции с рядом других российских производителей», — отметил гендиректор компании «Роса» Олег Карпицкий.

«Наша ключевая задача как вендора — сделать так, чтобы продуктовый портфель MIG закрывал абсолютно любые сценарии использования корпоративных заказчиков. Мы видим растущий спрос со стороны организаций с высокими требованиями к информационной безопасности, для которых критически важно наличие сертифицированной операционной системы. Интеграция с «Роса Мобайл» — это логичный шаг в этом направлении. Теперь заказчики, которым нужна ОС с действующим сертификатом ФСТЭК, могут использовать корпоративный защищенный смартфон MIG A65 на значимых объектах критической информационной инфраструктуры в полностью безопасном контуре», — сказал менеджер по продукту MIG Артём Гребенников.

MIG A65 на базе Роса Мобайл ориентирован на государственные структуры и корпоративных заказчиков, работающих со сведениями ограниченного распространения. Поддержка сертифицированной операционной системы и совместимость с СКЗИ делают устройство надежным инструментом для использования в условиях повышенных требований к защите информации.

Такой шаг позволит расширить линейку доступных устройств и предложить рынку более гибкие сценарии внедрения мобильной платформы в корпоративные и государственные ИТ-контуры.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

