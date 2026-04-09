Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и серверов Mobius P-server

Российский разработчик виртуализации «Даком М» и производитель оборудования «Мобиус Технологии» подтвердили совместимость облачной платформы SpaceVM с линейкой серверов Mobius P-server. По итогам совместных испытаний выдан сертификат, который фиксирует корректность работы решений в составе единой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Даком М».

Тестирование охватывало ключевые сценарии промышленной эксплуатации — от установки платформы до управления вычислительными ресурсами и аппаратными механизмами сервера. Цель — подтвердить не формальную поддержку оборудования, а реальную готовность к внедрению в корпоративной и государственной среде.

SpaceVM — российская платформа виртуализации корпоративного уровня для централизованного управления виртуальной инфраструктурой: виртуальными машинами, вычислительными ресурсами и системами хранения данных. Решение поддерживает построение отказоустойчивых кластеров, live-миграцию виртуальных машин и автоматическое распределение нагрузки, а также включает встроенную безагентную систему резервного копирования и восстановления. SpaceVM работает на архитектуре x86-64 и аппаратных платформах «Эльбрус», интегрируется с внешними СХД и корпоративными сервисами аутентификации. Архитектура решения разработана в России и ориентирована на длительную стабильную эксплуатацию и масштабирование критически важных ИТ-систем.

Mobius P-server — вычислительные системы, предназначенные для работы в корпоративных сетях и инфраструктуре дата-центров с высокими требованиями к надежности, масштабируемости и производительности. Серверы собираются на базе компонентов мировых производителей, оснащаются многоядерными процессорами Intel Xeon, высокоскоростной памятью объемом до нескольких терабайт, NVMe-накопителями корпоративного класса с высокой пропускной способностью, а также высокоскоростными сетевыми интерфейсами. Архитектура серверов предусматривает возможность установки резервируемых блоков питания, развитые системы охлаждения и средства удаленного управления — что обеспечивает стабильную круглосуточную работу, отказоустойчивость и эффективную обработку больших объемов информации в критически важных информационных системах.

В ходе испытаний проверялись: корректность установки и развертывания платформы в конфигурации «контроллер + вычислительный узел», подключение и отключение сервера в контуре управления, динамическое управление ресурсами виртуальных машин (CPU и оперативная память), стабильность работы дисковой подсистемы, создание и функционирование виртуальных сетей, установка и запуск гостевых операционных систем, доступ виртуальных машин к PCI- и USB-устройствам, управление сервером через IPMI, включая мониторинг состояния и работу аппаратного watchdog-механизма.

По итогам испытаний подтверждена корректная работа всех ключевых подсистем. Сбоев и отказов в процессе тестирования не зафиксировано. Для заказчика это означает решение критически важных задач при вводе инфраструктуры в промышленную эксплуатацию.

Снижаются риски на этапе внедрения. Проверенная совместимость исключает типовые проблемы интеграции — конфликт драйверов, некорректную работу сетевых адаптеров, нестабильность хранилищ или ограничения при масштабировании ресурсов виртуальных машин.

Подтвержденная работа механизмов удаленного управления и мониторинга (IPMI, watchdog) напрямую влияет на управляемость и отказоустойчивость среды. Это особенно важно для распределенных инфраструктур и площадок с ограниченным физическим доступом к оборудованию.

Корректная работа виртуальных сетей и дисковой подсистемы создает предсказуемую основу для масштабирования. При росте нагрузки заказчик может добавлять узлы в кластер, расширять пул ресурсов и наращивать вычислительные мощности без необходимости пересборки архитектуры.

Поддержка доступа виртуальных машин к аппаратным ресурсам (PCI) позволяет использовать специализированные ускорители и сетевые решения — что критично для высоконагруженных систем, VDI-сред и задач с повышенными требованиями к производительности.

В условиях курса на технологический суверенитет именно такие совместные испытания формируют зрелую экосистему российских ИТ-решений. Для CIO и CTO это означает возможность строить инфраструктуру на базе отечественного ПО и оборудования без компромиссов по стабильности и управляемости.

«Импортозамещение становится по-настоящему комфортным, когда заказчик получает не просто два российских продукта, а заранее проверенную, готовую к эксплуатации связку. Мы заинтересованы в том, чтобы платформа и оборудование работали как единая система. Совместные испытания — это ответственность вендоров перед рынком и вклад в предсказуемость инфраструктурных проектов. Мы проверяем не отдельные функции, а полный цикл эксплуатации — развертывание, управление ресурсами, сетевое взаимодействие, аппаратный контроль. Подтвержденная стабильность означает, что заказчик может запускать продуктивные нагрузки и масштабировать среду без скрытых ограничений», — сказал Дмитрий Смирнов, директор департамента обеспечения качества «Даком М».

«Вряд ли требуется отдельно объяснять, насколько важно подтверждение совместимости аппаратного и программного обеспечения — это один из ключевых факторов надежности и предсказуемости любой ИТ-инфраструктуры. Особенно актуально это для относительно молодой российской отрасли виртуализации, которая активно формируется и стремительно развивается. В этих условиях особенно важно наличие таких производителей программных платформ, как «Даком М», создающих решения на уровне мировых стандартов качества, функциональности и технологической зрелости. Это не только укрепляет доверие к отечественным ИТ-решениям, но и способствует формированию полноценной экосистемы, способной конкурировать на глобальном уровне», — отметил Владислав Ганюшин, руководитель отдела управления продуктами «Мобиус Технологии».