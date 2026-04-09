Отделение СФР по Краснодарскому краю, «СКБ Контур» и Благотворительный фонд «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве

Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Краснодарскому краю, компания «СКБ Контур» и Благотворительный фонд «СКБ Контур» заключили соглашение о сотрудничестве. Ключевым вектором взаимодействия станет повышение доступности цифровой среды для старшего поколения. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Соглашение определяет ключевые направления совместной работы, среди которых проведение совместных мероприятий и информационная поддержка. Подписи под документом поставили заместитель генерального директора «СКБ Контур» Светлана Стрельникова, директор Благотворительного фонда «СКБ Контур» Светлана Скользкова и заместитель управляющего Отделением СФР по Краснодарскому краю Елена Гавашели.

В настоящее время Благотворительный фонд «СКБ Контур» реализует программу «Цифровой контур поколений», которая направлена на поддержку людей в возрасте 55+ и включает обучение цифровой грамотности на смартфонах, линии консультаций с участием волонтеров, а также онлайн-сообщество «Серебряный контур». Ее цель — сделать цифровую среду безопасной, понятной и доступной для старшего поколения.

Сотрудничество позволит развить работу по повышению доступности цифровой среды для старшего поколения в Краснодарском крае, где Отделение Фонда пенсионного и социального страхования России по Краснодарскому краю на системной основе взаимодействует с представителями старшего поколения и обеспечивает их социальную поддержку.

Светлана Стрельникова, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Сегодняшнее соглашение расширяет возможности для нашего сотрудничества с Отделением СФР по Краснодарскому краю. Оно не только открывает новые возможности для диалога, но и для проектов, направленных на поддержку бизнеса — информационную, просветительскую и иную».

Светлана Скользкова, директор Благотворительного фонда «СКБ Контур»: «Программа нашего Фонда — «Цифровой контур поколений» — уже показывает свою эффективность на родном Урале. Мы не просто обучаем людей старшего возраста — мы создали целую методологию: от курсов цифровой грамотности до волонтерской поддержки и онлайн-сообщества. Теперь мы готовы делиться этим опытом с партнерами в других регионах. Сотрудничество с Отделением СФР по Краснодарскому краю позволит масштабировать наши наработки и сделать цифровую среду доступной для тысяч людей на юге России. Уверена, что совместными усилиями мы сможем помочь старшему поколению чувствовать себя уверенно в современном цифровом мире».

Елена Гавашели, заместитель управляющего Отделением СФР по Краснодарскому краю: «Мы не просто развиваем цифровые технологии — мы делаем поддержку доступнее, быстрее и комфортнее для каждого жителя. Краснодарский край стал одним из первых, кто уверенно выбрал курс на взаимодействие со страхователями и гражданами, и сегодня мы продолжаем этот путь расширения возможностей и внедрения инноваций. Наше партнерство с компанией «СКБ Контур» — это не только совместная работа, но и уверенность в том, что впереди нас ждут новые проекты, которые меняют жизнь людей к лучшему».

