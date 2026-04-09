Объем российского рынка ERP в 2026 году не увеличится

По оценкам АНО «Национальный центр компетенций по информационным системам управления холдингом» (НЦК ИСУ), объем российского рынка ERP (или в сегодняшней российской интерпретации — СУР) в 2025 г. не вырос, составив примерно 100 млрд руб. В 2026 г. он также останется неизменным. Однако фактическое количество реализуемых проектов может сократиться. Об этом CNews сообщили представители НЦК ИСУ.

Доля отечественных продуктов на российском рынке систем ERP к концу 2025 г. увеличилась до 75%. Это стало результатом ввода в эксплуатацию решений, проекты по внедрению которых стартовали в 2022–2024 гг., а не всплеска новых внедрений. В 2026 г. резких изменений в распределении долей не ожидается, рынок зафиксировался в текущей конфигурации и будет двигаться эволюционно, при этом один вендор по-прежнему занимает 70–80% рынка.

Ключевой особенностью 2025 г. стало изменение подхода разработчиков: вендоры ушли от логики «продукт купят, потому что импортозамещение» и начали системно дорабатывать продукты под требования крупных корпоративных заказчиков, включая архитектуру, интеграционные возможности и производительность.

В 2025 г. на рынке усилилась тенденция к снижению ИТ-бюджетов, что привело к переориентации инвестиций с систем общего управления ресурсами на решения, связанные с ключевыми производственными и коммерческими процессами, способные дать быстрый бизнес-эффект. При этом, если государственные компании всегда ориентировались на выполнение регуляторных требований по импортозамещению, то коммерческий сектор до 2025 г. чаще занимал выжидательную позицию и только в последующий период в их подходе начались изменения в связи с усилением законодательных мер.

Ожидания активного выхода российских вендоров на международные рынки в 2025 г. не оправдались, и в 2026 г. зарубежная экспансия останется второстепенным направлением. Одним из показательных примеров завершенных проектов стал переход на платформу «1С» в аэропорту «Пулково», что подтвердило возможность реализации масштабных проектов в высоконагруженных отраслях. Одновременно формируется отложенный спрос со стороны металлургического и нефтехимического секторов, где компании близки к принятию решений о запуске проектов, однако ключевым ограничением остаются сроки и бюджеты.

«В 2026 г. мы увидим сохранение номинального объема рынка СУР, но также можем наблюдать сокращение реального количества запускаемых проектов. Основными драйверами станут регуляторное давление в сфере КИИ и выбор момента входа в проекты рядом крупных компаний. Создание консорциума для развития отечественных ERP должно обеспечить прозрачные правила игры и снизить риски для заказчиков, что особенно важно в условиях, когда рынок нуждается в прогнозируемости результатов и повышении зрелости существующих решений», — сказал генеральный директор АНО «НЦК ИСУ» Кирилл Семион.