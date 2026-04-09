Новинка от Radiotehnika — студийные мониторы Radiotehnika S-20M

Radiotehnika запускает линейку студийной акустики и представляет S-20M — активные студийные мониторы ближнего поля, созданные не только для профессиональной работы со звуком в домашних и небольших студиях, но и для качественного прослушивания музыки. В S-20M реализована схема с раздельными усилителями для низких и высоких частот. Система не требует сложной настройки и легко интегрируется в любой сетап благодаря универсальным подключениям. Об этом CNews сообщили представители Radiotehnika.

Студийные мониторы Radiotehnika подойдут для работы с музыкой, вокалом, видео и саунд-дизайном, сохраняя корректный перенос материала на разные системы воспроизведения.

Мониторы ближнего поля рассчитаны на прослушивание с небольшого расстояния — прямо за рабочим столом. Модель универсальна и уверенно работает в пространствах 15–20 м², обеспечивая стабильную звуковую картину.

В S-20M предусмотрены шелф-фильтры по низким и высоким частотам, благодаря которым можно аккуратно подстраивать звучание под расположение акустики.

В S-20M реализована схема с раздельными усилителями класса D для низких и высоких частот. Она предлагает чистое и предсказуемое звучание как на небольшой громкости, так и при повышенных уровнях звукового давления.

Такой характер работы упрощает оценку баланса, панорамы и деталей записи. Максимальный уровень громкости достигает 108 дБ и обеспечивает качественный звук при контролируемом уровне искажений.

Встроенный DSP отвечает за внутреннюю обработку: разделение частот, фазовое согласование и базовую коррекцию. Благодаря встроенной обработке формируется стабильное и линейное звучание. Мониторы оптимизированы и готовы к работе сразу после подключения. При необходимости систему можно дополнительно настроить под особенности помещения.

Дизайн S-20M подчинен функциональности: корпус из МДФ повышенной плотности, аккуратные формы и классическая отделка. Система выдержана в едином стиле акустики S-серии и органично вписывается в любое рабочее пространство. Монитор оснащен балансным входом XLR и небалансным RCA, что обеспечивает подключение как к профессиональным устройствам, так и к бытовым источникам сигнала. Переключатель чувствительности используется для корректного согласования уровня входного сигнала с источником.

Студийные мониторы Radiotehnika S-20M отличаются балансом между точностью воспроизведения и комфортным звучанием. Устройство оценят как профессионалы, занятые сведением, записью и продакшеном, так и меломаны, предпочитающие естественное звучание без искажений.

Рекомендованная розничная цена Radiotehnika S-20M – 21,99 тыс. руб.