NF PM и Breetho («Выдыхай») запустили цифровую платформу по управлению проектами внутренней отделки зданий

NF Property Management (NF PM) совместно с технологической компанией Breetho («Выдыхай») представляет рынку новую цифровую платформу, которая меняет подход к управлению внутренней отделкой офисных помещений. Решение объединяет все стороны процесса на единой технологической базе и обеспечивает прозрачное, предсказуемое и более экономичное управление проектами по отделке и оснащению коммерческих помещений. Об этом CNews сообщили представители NF Group.

Платформа Breetho («Выдыхай») и NF PM – это единое цифровое решение, которое сочетает технологии для управления недвижимостью и инструменты для оптимизации строительных процессов. Она автоматизирует ключевые этапы работы с внутренней отделкой: анализ исходных данных, подготовку инженерных решений, выбор материалов и контроль выполнения работ. Платформа охватывает весь жизненный цикл объекта и задает единый стандарт взаимодействия для девелоперов, проектировщиков, подрядчиков и конечных заказчиков, делая процесс более прозрачным, быстрым и управляемым.

В основе платформы – модули искусственного интеллекта, которые анализируют параметры площадки, технические характеристики помещений и требования заказчика. Благодаря этому пользователь может сформулировать запрос и получить несколько реалистичных сценариев будущей планировки и отделки еще до начала проектирования. Это сокращает подготовительный этап, снижает затраты на консультации и повышает точность дальнейших решений.

Платформа автоматически формирует технические задания, подбирает материалы, создает тест-фиты, расчеты и графики работ. Это сокращает время на согласования, уменьшает количество ошибок и обеспечивает синхронную работу всех участников в режиме реального времени. Благодаря такому подходу процесс становится прозрачным и управляемым, а итоговое качество – более стабильным и предсказуемым.

Александр Рожнов, CEO Breetho («Выдыхай»): «Платформа объединяет профессионалов вокруг задач клиента и обеспечивает согласованность процессов от проектирования до реализации».

Вадим Тимохин, партнер, директор по работе с ключевыми клиентами NF PM: «Наше партнерство соединяет многолетнюю экспертизу и опыт NF PM с технологическими инновациями Breetho («Выдыхай»). Это позволяет по-новому выстраивать управление внутренней отделкой: делать его более прозрачным, быстрым и предсказуемым. Платформа снижает издержки для девелоперов, упрощает коммуникацию между всеми участниками и помогает клиентам быстрее получать понятные решения, опираясь на анализ исходных данных и параметров площадки».