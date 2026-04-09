«Нейроинвест» создала цифровую карту мировой экономики с динамической теорией игр

Компания «Нейроинвест» представила «Нейрограф» — первую в России постоянную цифровую модель глобальной экономики, способную за несколько минут определять победителей и проигравших от любого геополитического, технологического или природного события, а также моделировать ответные действия компаний и правительств в режиме динамической симуляции. Об этом CNews сообщили представители «Нейроинвест».

Система работает в двух режимах: «Сценарий» и «Симуляция». В режиме моделирования «Сценария» пользователь описывает гипотетическую или реальную новость (геополитический конфликт, природная катастрофа, появление революционной технологии, изменение пошлин, санкционных ограничений, ставок ЦБ, драматическое изменение курсов валют и т.д.). В течение нескольких минут «Нейрограф» выявляет критические зависимости (торговые, транспортные, технологические, инвестиционные, сырьевые) и анализирует прямые и каскадные последствия для тысяч компаний, рынков и стран по всему графу. Результат — конкретные списки выигравших и проигравших с обоснованием по каждому эмитенту.

Второй режим — «Симуляция» — абсолютно уникален даже для мирового рынка. В этом режиме каждый узел графа превращается в самостоятельного ИИ-агента со своими «мозгами»: компании, страны, регуляторы начинают принимать контрдействия в ответ на внешний шок, реагировать на действия друг друга и выстраивать оптимальные стратегии поведения. Это динамическая теория игр в действии — в масштабе всей мировой экономики.

Например, морская блокада Тайваня Китаем создает инвестиционное землетрясение: TSMC (производит около 80% чипов для ИИ) останавливает поставки в США, что приводит к остановке NVIDIA, проектам по строительству дата-центров для ИИ в США компаний Nebius, CoreWeave и Crusoe, в моменте выигрывает Samsung (альтернативный поставщик чипов), TSMC ведет переговоры о переносе фабрик в Индию и Японию, ЕС вводит санкции против Китая на экспорт литографического оборудования, Samsung подписывает стратегическое партнерство с Apple, Intel и ASML и поднимает цены на 50%; ASML блокирует продажи в SMIC и утраивает цены для западных клиентов и т.д.

Система моделирует всю эту цепочку действий автоматически — прежде чем ее осознает рынок, исходя из предположения, что каждый узел графа (компания, страна) хочет рационально либо воспользоваться преимуществом ситуации, либо выбраться из кризиса (если пострадала).

В основе системы — заранее построенный и постоянно актуализируемый граф, охватывающий десять классов узлов: инфраструктуру (порты, СПГ-терминалы, НПЗ, трубопроводы и т.п.), ключевые технологии, продукты и сырьё, природные активы, индустрии, компании, финансовые институты, регуляторы, страны и города. Для каждого узла жёстко зафиксировано, что у него на входе, что на выходе, как он связан и насколько сильно с остальными — через реальные торговые, технологические и ресурсные зависимости.

Это принципиально отличает нейрограф DLFY от других систем анализа на основе графов, в частности от активно обсуждаемого китайского проекта Mirofish. Последний строит граф каждый раз заново из документов, загруженных пользователем: граф не существует до запроса, а значит, система видит только те связи, что упомянуты в конкретных статьях («garbage in — garbage out»). При масштабировании свыше 300–500 узлов такой подход технически разрушается. Принципиальная разница и в природе узлов: mirofish моделирует поведение людей с характерами и мнениями — по сути, это симулятор массовой реакции аудитории. Узлы нейрографа DLFY — это компании, страны, транспортные хабы, финансовые институты, технологии и ресурсы. Система прослеживает не настроения, а реальные производственные и финансовые цепочки на всю их глубину. Результаты, которые система выдаёт за минуты, аналитики получают спустя дни и даже недели.

«Это прорывное решение открывает новые горизонты для стратегического планирования, инвестиционного анализа и оценки рисков на глобальном уровне, значительно усиливая прозрачность и предсказуемость рынка. Система позволяет оценить последствия мировых событий, кризисов и определять компании, которые окажутся в выигрышной позиции на 3–4 колена вперед. Нейрограф DLFY, созданный с использованием передовых технологий искусственного интеллекта, стал беспрецедентным продуктом на российском рынке», — сказал CEO «Дельфы нейроинвест» Юрий Володин.

Система адресована четырем категориям клиентов: банки и управляющие фондами формируют инвестиционные стратегии и хедж-портфели до того, как событие отыграет рынок; корпорации принимают решения об управлении цепочками поставок, выходе на новые рынки и потенциальных поглощениях; регуляторы и правительства моделируют последствия санкций, субсидий и экономической политики — с учётом вероятных ответных действий других игроков; деловые редакции мгновенно объясняют экономические события через реальные связи компаний, отраслей и стран.