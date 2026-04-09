МТС разогнала LTE на Горе Соболиной в Байкальске

МТС усилила покрытие мобильной связи в Байкальске. Благодаря проведенным работам скорость мобильного интернета на трассе и на территории горнолыжного курорта «Гора Соболиная» выросла почти в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новое телеком-оборудование LTE вблизи горнолыжного курорта, что позволило покрыть всю территорию Соболинки, включая вершины трасс, а также отрезок трассы «Байкал» от Утулика до Байкальска и часть садоводств, расположенных в этой местности.

VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост?
VPN под ударом. Рынок VDI ждет бурный рост? безопасность

На территории комплекса находится 18 трасс, их используют не только любители лыжного и сноуборд-спорта, а также здесь проходят соревнования среди профессионалов. Весной на горнолыжном курорте в разгаре бархатный сезон, а в середине апреля 2026 г. здесь пройдет традиционный спуск в купальниках, который ежегодно привлекает на Соболинку более тысячи человек. В летний период на Горе Соболиной можно подняться на канатной дороге или гулять по местным лесам и тропам.

«Мы планомерно улучшаем качество связи в регионе, отслеживая нагрузку на сеть с помощью Big Data и ИИ. На Горе Соболиной круглогодично отдыхают туристы и местные жители, а во время сезонных пиков посещаемости здесь в разы возрастает и количество людей, и, соответственно, потребность в более мощном и скоростном интернете. Теперь, благодаря усилению сети, мы обеспечили быстрым интернетом не только тех, кто приезжает на гору, но и жителей Байкальска. Наша новая сеть покрывает несколько районов города, в том числе площадь, где проходят мероприятия и известный фестиваль клубники, что особенно актуально в преддверии летнего туристического сезона», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/