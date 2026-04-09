Разделы

Бизнес Кадры
|

МТС и НИУ ВШЭ запустили совместный проект по подготовке инженерных кадров

МТС сообщила о запуске проектной мастерской «Интеллектуальные решения в сетях связи» на базе Московского института электроники и математики НИУ ВШЭ. Проект призван привлечь студентов вуза к созданию технологических решений для телекоммуникационной отрасли – на основе искусственного интеллекта и машинного обучения.

Совместный проект МТС и НИУ ВШЭ подразумевает формат практического обучения, где студентов ожидают индустриальные задачи по реальным кейсам МТС. Образовательный формат включает три направления обучения актуальным специальностям. В первую очередь речь идет о подготовке инженерных кадров с навыками ML-разработки и владении инструментами программирования. Отдельный трек посвящен обучению работе с данными, включая статистический анализ, визуализацию на основе Python, отбор и генерацию признаков для улучшения точности машинных алгоритмов. Третье направление – backend-разработка – управление прикладными программными интерфейсами и продуктовая интеграция моделей.

«МТС и МИЭМ будут совместно развивать наиболее актуальные специализации в современной телеком-индустрии. Компания уделяет особое внимание молодым специалистам в сфере R&D-разработок и активно развивает собственные технологические решения. Работа с большими данными, внедрение инструментов искусственного интеллекта и моделей машинного обучения – неотъемлемая часть функционала специалистов инженерных направлений. Совместный проект МТС и НИУ ВШЭ – это яркий пример сотрудничества бизнеса и высшего образования в подготовке точечных специалистов для решения актуальных задач телекоммуникационной отрасли», – сказала генеральный директор МТС Инесса Галактионова.

Первая проектная мастерская, куда уже прошли отбор больше десятка студентов вуза (по направлениям прикладной математики, информатики и вычислительной техники, а также инфокоммуникационных технологий и систем связи), начнет работу в мае и завершится в октябре защитой проектов. У лучших студентов появится возможность пройти стажировку с перспективой трудоустройства в МТС.

«МИЭМ, будучи сильным центром компетенций в области ИТ, значительно расширяет сотрудничество с компанией МТС – признанным инновационным и технологическим лидером в сфере телекоммуникаций, ИИ и машинного обучения. Мастерская будет сформирована на стыке именно этих направлений, что полностью соответствует нашим академическим задачам и приоритетам развития. Важно подчеркнуть, что новый проект станет логичным развитием существующего партнерства: МИЭМ успешно реализует совместные исследовательские проекты с подразделениями МТС в рамках Центра искусственного интеллекта НИУ ВШЭ. Запуск мастерской позволит усилить интеграцию академической науки и передовых отраслевых практик, что отвечает интересам МИЭМ и нашего индустриального партнера», – сказал проректор НИУ ВШЭ, директор МИЭМ Дмитрий Коваленко.

Проектными целями студентов НИУ ВШЭ станут разработки интеллектуальных систем анализа для эффективной работы современных сетей связи. В период обучения в мастерской МТС студенты будут получать стипендии от 39 тыс. руб. ежемесячно.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

