«МегаФон» усилил связь в Воронинском заповеднике

«МегаФон» провёл модернизацию инфраструктуры в районе Воронинского заповедника в Инжавинском округе Тамбовской области. Инженеры оператора запустили дополнительный низкочастотный слой в ответ на рост потребления мобильного трафика в этой локации. Интернет теперь может развивать среднюю скорость в 30 Мбит/с, чтобы туристы с комфортом могли пройти по экотропам и поделиться своими фото живописных мест с близкими.

Интернет-активность в Инжавинском округе является одной из самых высоких в регионе, за последний год объём передачи данных на одного абонента вырос на 21% — до 274 ГБ в месяц. Проанализировав нагрузку на сеть, специалисты оператора провели апгрейд оборудования в районе популярных локаций — вблизи Воронинского заповедника и в центре рабочего посёлка Инжавино.

Воронинский заповедник — единственный федеральный заповедник в Тамбовской области, расположенный вдоль реки Ворона в долинах её притоков. Это уникальные живописные места, где находятся около 900 видов растений, а также 253 вида млекопитающих и птиц, 48 из которых являются редкими и исчезающими. Например, туристы могут встретить здесь крапчатого суслика, который находится под угрозой исчезновения и занесён в Красную книгу.

Теперь гости уникального места могут оперативно воспользоваться онлайн-картами на экомаршрутах, поделиться фото из уникальных локаций с близкими и получить необходимые цифровые услуги.

Модернизация также затронула сёла Паревка, Караул и Караваино в Инжавинском округе. Для жителей этих населённых пунктов доступен стабильный 4G-сигнал и средняя скорость мобильного интернета до 30 Мбит/с.

«Качественная связь — такая же важная часть отдыха, как и сохранённая природная среда. Обновление сети позволит гостям заповедника пользоваться навигацией и другими онлайн-сервисами, а жителям сёл — оставаться на связи без ограничений. Развивая телеком-инфраструктуру в уникальных локациях, мы делаем свой вклад в развитие туризма и способствуем привлечению путешественников в живописные места нашего региона», — сказал директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

