«МегаФон»: челябинцы могут оформить номера в честь первого полета в космос

В преддверии 12 апреля жители Челябинской области могут получить номера телефонов с комбинациями, посвященными космосу. С помощью современного сервиса «МегаФона» подобрать такие вариации с историческим смыслом можно всего за пару секунд. Сейчас оператор добавил на витрину онлайн-магазина комбинации с цифрами 1204, отсылающими к дате старта Юрия Гагарина, а также 1440 — это число витков, совершенных первым искусственным спутником Земли. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Красивый номер — это возможность зафиксировать важную дату или личный символ прямо в контактах. На сайте оператора доступен интеллектуальный поиск по шаблонам: достаточно ввести любимое число, выбрать красивый «хвост» из последних четырех цифр или загрузить специальную маску. Система мгновенно фильтрует свободные варианты, позволяя найти сочетание, которое имеет значение для клиента.

Аналитика по Челябинской области раскрывает устойчивые предпочтения аудитории. Красивыми номерами заметно чаще интересуются мужчины. Их доля стабильно составляет 70%, тогда как женщины — 30%. Аудитория услуги «взрослеет»: за последний год число покупателей в возрастной группе 45–65 лет приросло почти на 10%. Эксперты связывают это с тем, что зрелые клиенты все чаще воспринимают номер телефона как элемент личного бренда или деловой визитки, ценя порядок и узнаваемость.

Хитом продаж остаются «бронзовые» комбинации — их выбирают 65% клиентов, находя в них оптимальный баланс между запоминаемостью и ценой. На втором месте уверенно располагаются «серебряные» номера с долей 29%. Далее идут «золотые» и «платиновые» вариации для тех, кто ищет максимальную статусность и уникальность.

«Телефонный номер давно перестал быть просто технической строкой. Это способ выразить свои ценности. В канун Дня космонавтики мы рады предложить челябинцам сделать частичку великой истории частью своего ежедневного общения. Всего несколько минут на сайте или визит в салон связи — и номер с “космическими” цифрами, среди которых множество бесплатных вариантов, будет с каждым звонком напоминать о звездных высотах и человеческих возможностях», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

Приобрести запоминающийся номер можно на официальном сайте «МегаФона» или в салонах объединенной розничной сети «МегаФона» и Yota.

