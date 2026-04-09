Машина управления технологическими процессами Скала^р включена в реестр Минпромторга РФ

Группа Rubytech сообщает о включении специализированного программно-аппаратного комплекса (ПАК) — Машины управления технологическими процессами Скала^р МСП.ТП — в Единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ под записью №5427692. Это означает, что промышленные предприятия — и государственные, и коммерческие — теперь могут официально выбирать решение при закупках в рамках импортозамещения на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ), а также получать доступ к мерам государственной поддержки в инвестиционных программах и конкурсных отборах.

Ранее компоненты ПАК были добавлены в реестр в качестве отдельных модулей. Теперь решение внесено как единый интегрированный продукт. Это подтверждает завершенность разработки, полную совместимость всех модулей и единую ответственность производителя за функциональность и надежность системы в целом.

Машина управления технологическими процессами Скала^р МСП.ТП — специализированный программно-аппаратный комплекс для построения надежной, отказоустойчивой и безопасной ИТ-инфраструктуры промышленных систем управления. Машина Скала^р обеспечивает универсальную инфраструктурную платформу для систем АСУ ТП, SCADA, ПЛК и РСУ различных производителей. ПАК ориентирован на применение в нефтехимии, металлургии, нефтегазовой отрасли и ТЭК в целом, транспортной сфере, добыче и переработке полезных ископаемых, а также в других промышленных сегментах. Стратегия развития Скала^р МСП.ТП строится вокруг создания максимальной добавленной ценности: вендор уделяет особое внимание как функционально-техническим конкурентным преимуществам, так и технико-экономическим показателям. Такой подход усиливает конкурентоспособность ПАК на российском рынке и гарантирует высокую рентабельность внедрения для заказчиков.

Скала^р МСП.ТП благодаря готовым адаптированным сценариями для различных типов производств позволяет быстро развернуть и масштабировать решение. ПАК включен в дорожную карту развития и практической апробации национальной платформы промышленной автоматизации ОАСУ ТП как базовое инфраструктурное решение, рекомендованное к рассмотрению в проектах перехода на открытые архитектуры систем управления. Комплекс рассчитан на работу в условиях бизнес-критических нагрузок непрерывных и дискретных производств, обеспечивая высокую надежность. Меры защиты информации встроены во все уровни архитектуры Машины и являются ее неотъемлемой частью — такой подход Secure by Design обеспечивает кибериммунитет системы.

«Включение в реестр Минпромторга — это не формальность, а важный сигнал для промышленного рынка. Машина Скала^р МСП.ТП создавалась как ответ на реальные задачи, стоящие перед предприятиями: как провести цифровую трансформацию производства, не останавливая его, так и выполнить требования регулятора и сохранить непрерывность технологических процессов. Теперь наши заказчики получают дополнительную уверенность в том, что выбирают решение, подтвержденное государством как российское промышленное изделие», — сказал Артем Пономарь, владелец продукта «Машина управления технологическими процессами Скала^р».

«Реестровый статус Машины управления технологическими процессами Скала^р — закономерный результат системной работы по созданию полноценной отечественной инфраструктурной платформы для промышленной автоматизации. Российская промышленность сегодня нуждается не просто в специализированных продуктах, а в надежной технологической основе, способной объединить решения разных производителей в единую управляемую среду. Включение в дорожную карту национальной платформы ОАСУ ТП подтверждает, что Машина Скала^р — именно такая основа: доверенная, отказоустойчивая, масштабируемая и готовая к работе на объектах КИИ», — отметил Виктор Урусов, руководитель Скала^р (Группа Rubytech).

Напомним, что Машина управления технологическими процессами Скала^р МСП.ТП — второй ПАК из линейки специализированных решений Группы Rubytech, включенный в реестр Минпромторга. Это еще раз подтверждает стратегический курс на развитие отраслевых решений и отражает высокий запрос рынка на индустриальные продукты данного формата. Компания продолжит развивать линейку специализированных продуктов для ключевых секторов экономики в дополнение к базовым инфраструктурным ИТ-продуктам Группы Rubytech.

Другие материалы рубрики

Владимир Лидерман, «Сигма»: Энергетический рынок перешел к осознанному выбору зрелых импортонезависимых ИТ-решений

В России создан безопасный двигатель для наноспутников, работающий на «сухой воде»

CNewsMarket впервые опубликовал карту ИТ-лидеров

ИИ-платформа «Росатома» на базе Open Source столкнулась с противодействием властей при включении в реестр российского ПО

От гарантии до обслуживания: на что смотреть при выборе поставщика компьютерной техники

«Астра» потратила 2,4 миллиарда на ремонт офиса, арендованного у своего акционера

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Приложения с картами, которые работают без интернета: выбор ZOOM

Гаджеты и аксессуары для рабочего стола, которые помогут снять стресс: выбор ZOOM

Лучшие флагманские TWS-наушники 2026 года: хиты продаж

Показать еще

Наука

«Первородный бульон» Большого взрыва правда был жидкостью, она текла со скоростью света

Финал эволюции динозавров — в Сахаре обнаружена «адская цапля» с гигантским гребнем-лезвием

Новое исследование подтверждает, что озарение во сне — вовсе не миф
Показать еще
Конференция K2 Cloud Conf 2026 Конференция K2 Cloud Conf 2026

erid: 2W5zFJoBN9o

Рекламодатель: АО "К2 ИНТЕГРАЦИЯ"

ИНН/ОГРН: 7701829110/01097746072797

Сайт: https://k2int.ru/