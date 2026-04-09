Машина управления технологическими процессами Скала^р включена в реестр Минпромторга РФ

Группа Rubytech сообщает о включении специализированного программно-аппаратного комплекса (ПАК) — Машины управления технологическими процессами Скала^р МСП.ТП — в Единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ под записью №5427692. Это означает, что промышленные предприятия — и государственные, и коммерческие — теперь могут официально выбирать решение при закупках в рамках импортозамещения на значимых объектах критической информационной инфраструктуры (ЗО КИИ), а также получать доступ к мерам государственной поддержки в инвестиционных программах и конкурсных отборах.

Ранее компоненты ПАК были добавлены в реестр в качестве отдельных модулей. Теперь решение внесено как единый интегрированный продукт. Это подтверждает завершенность разработки, полную совместимость всех модулей и единую ответственность производителя за функциональность и надежность системы в целом.

Машина управления технологическими процессами Скала^р МСП.ТП — специализированный программно-аппаратный комплекс для построения надежной, отказоустойчивой и безопасной ИТ-инфраструктуры промышленных систем управления. Машина Скала^р обеспечивает универсальную инфраструктурную платформу для систем АСУ ТП, SCADA, ПЛК и РСУ различных производителей. ПАК ориентирован на применение в нефтехимии, металлургии, нефтегазовой отрасли и ТЭК в целом, транспортной сфере, добыче и переработке полезных ископаемых, а также в других промышленных сегментах. Стратегия развития Скала^р МСП.ТП строится вокруг создания максимальной добавленной ценности: вендор уделяет особое внимание как функционально-техническим конкурентным преимуществам, так и технико-экономическим показателям. Такой подход усиливает конкурентоспособность ПАК на российском рынке и гарантирует высокую рентабельность внедрения для заказчиков.

Скала^р МСП.ТП благодаря готовым адаптированным сценариями для различных типов производств позволяет быстро развернуть и масштабировать решение. ПАК включен в дорожную карту развития и практической апробации национальной платформы промышленной автоматизации ОАСУ ТП как базовое инфраструктурное решение, рекомендованное к рассмотрению в проектах перехода на открытые архитектуры систем управления. Комплекс рассчитан на работу в условиях бизнес-критических нагрузок непрерывных и дискретных производств, обеспечивая высокую надежность. Меры защиты информации встроены во все уровни архитектуры Машины и являются ее неотъемлемой частью — такой подход Secure by Design обеспечивает кибериммунитет системы.

«Включение в реестр Минпромторга — это не формальность, а важный сигнал для промышленного рынка. Машина Скала^р МСП.ТП создавалась как ответ на реальные задачи, стоящие перед предприятиями: как провести цифровую трансформацию производства, не останавливая его, так и выполнить требования регулятора и сохранить непрерывность технологических процессов. Теперь наши заказчики получают дополнительную уверенность в том, что выбирают решение, подтвержденное государством как российское промышленное изделие», — сказал Артем Пономарь, владелец продукта «Машина управления технологическими процессами Скала^р».

«Реестровый статус Машины управления технологическими процессами Скала^р — закономерный результат системной работы по созданию полноценной отечественной инфраструктурной платформы для промышленной автоматизации. Российская промышленность сегодня нуждается не просто в специализированных продуктах, а в надежной технологической основе, способной объединить решения разных производителей в единую управляемую среду. Включение в дорожную карту национальной платформы ОАСУ ТП подтверждает, что Машина Скала^р — именно такая основа: доверенная, отказоустойчивая, масштабируемая и готовая к работе на объектах КИИ», — отметил Виктор Урусов, руководитель Скала^р (Группа Rubytech).

Напомним, что Машина управления технологическими процессами Скала^р МСП.ТП — второй ПАК из линейки специализированных решений Группы Rubytech, включенный в реестр Минпромторга. Это еще раз подтверждает стратегический курс на развитие отраслевых решений и отражает высокий запрос рынка на индустриальные продукты данного формата. Компания продолжит развивать линейку специализированных продуктов для ключевых секторов экономики в дополнение к базовым инфраструктурным ИТ-продуктам Группы Rubytech.